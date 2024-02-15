ПСБ в Волгоградской области расширил поддержку агропромышленного комплекса





ПСБ в Волгоградской области в 2023 году профинансировал региональные сельхозпредприятия на сумму свыше 1,2 млрд рублей. Кредитные линии были открыты в рамках реализации специальных программ по поддержке агропромышленного комплекса (АПК) региона.

Сергей Ертулов, заместитель управляющего Южного филиала ПСБ, на выставке «Агрофорум-2024» рассказал об инструментах финансовой поддержки АПК, позволяющих стимулировать развитие стратегически важной для региона и страны отрасли.

— Поддержка сельхозпредприятий – одно из важнейших направлений нашей деятельности. Банк готов расширять взаимодействие с сельхозпредприятиями и внедрять новые программы, ориентируясь на потребности клиентов АПК. Год назад мы запустили кредитный продукт «ПСБ Растем вместе!» – своевременное решение, которое высоко оценили волгоградские аграрии. Южный филиал был одним из инициаторов его внедрения и сегодня остается в числе лидеров по объему финансовой поддержки сельхозпроизводителей, — отметил Сергей Ертулов.

Кредитная программа «ПСБ Растем вместе!» разработана с учетом специфики АПК. Банк максимально упростил процедуру подачи заявки, уменьшил пакет документов и существенно сократил сроки принятия решения, сохранив при этом комфортную процентную ставку*.

Всероссийская специализированная выставка «Агрофорум-2024» прошла в Волгоградской области в двенадцатый раз и объединила на своей площадке руководителей агропромышленных предприятий региона, муниципальных районов области, глав хозяйствующих субъектов, представителей науки, финансово-кредитных организаций.

*Размер льготной процентной ставки определяется индивидуально, в пределах, установленных Постановлением Правительства РФ от 29.12.2016 года №1528. В рамках программы она составляет от 1 до 6,5% годовых для приоритетной отрасли и МФХ и от 1% до 10% годовых для остальных отраслей.Максимальная сумма лимита – от 3 000 001 до 350 000 000 рублей. Срок кредитования – до 18 месяцев, при этом срок транша – не более 12 месяцев. ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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