Волгоградские аграрии готовятся к выходу в поле





В преддверии весенних полевых работ Волгоградская область провела очередную аграрную выставку «Агрофорум-2024». Такие мероприятия позволяют обсудить актуальные задачи сезона и ознакомиться с доступными вариантами решений: на выставке известные компании представили образцы современной сельхозтехники и оборудования, средства зашиты растений и минеральные удобрения.

Достойные ответы на вызовы

Заместитель губернатора Волгоградской области Василий Иванов отметил на открытии выставки, что «Подготовка к новому сезону ведется планомерно: проводится закупка семенного материала, обновляется техника. Впереди череда зональных совещаний, которые объединят аграриев для обсуждения и решения насущных вопросов перед посевной. Продукция, которая представлена на выставочной площадке, — нашего отечественного производства, а это показывает, что у нас есть достойные ответы на современные вызовы».

Новые технологии минерального питания растений, эффективные в почвенно-климатических условиях Волгоградской области представила на выставке компания «ФосАгро-Ставрополь» — это традиционный партнер аграриев региона в сфере минерального питания растений. Компания входит в российскую сеть дистрибуции минеральных удобрений «ФосАгро-Регион» (Группа «ФосАгро»).

«ФосАгро-Ставрополь» обеспечивает прямые поставки минеральных удобрений ФосАгро аграриям региона. С 2019 года в Волгограде работает офис компании, также «ФосАгро-Ставрополь» развивает центр дистрибуции минеральных удобрений в г.Михайловка.

Накануне мероприятия компания приняла участие в совещании по вопросам обеспеченности области минеральными удобрениями под руководством Марины Морозовой, председателя комитета сельского хозяйства Волгоградской области.

Марина Морозова рассказала о важности правильной работы с удобрениями: это ключевой фактор интенсификации производства.

— За 10 лет объём внесения минеральных удобрений в нашем регионе увеличился в 3 раза и по итогам 2023 года составил 130 тысяч тонн в действующем веществе. На 1 гектар посевной площади внесено 39,5 килограмма в действующем веществе. Общая площадь внесения минеральных удобрений составила 2,2 миллиона гектаров, что почти вдвое превышает аналогичный показатель 2013 года, — сообщила она.

Продуктивный рост

Благодаря применению минеральных удобрений в регионе отмечен рост урожайности сельскохозяйственных культур, приводит данные областной комитет. Так, например, урожайность зерновых культур в 2023 году составила 30,1 центнера с гектара, что в 1,8 раза выше уровня 2013 года, урожайность подсолнечника возросла в 1,4 раза и составила в 2023 году 17,7 центнера с гектара.





— В нашем ассортименте представлено свыше 50 марок современных удобрений ФосАгро, это азотные, фосфорные, а также комплексные удобрения, в том числе с мезо- и микроэлементами. Их применение позволяет оптимально обеспечить растения всеми необходимыми элементами питания. В засушливых условиях, которые нередко отмечаются в Волгоградской области, высокую эффективность показывает применение жидкого комплексного удобрения APALIQUA NP 11:37 (ЖКУ). А новую марку водорастворимого аммофоса APALIQUA NP 12:61 МАФ можно применять в смеси с другими удобрениями и в любых системах полива, — рассказал директор «ФосАгро-Ставрополь» Андрей Тихонов. Он также уточнил, что компания готова к наступлению активной фазы полевых работ. – Наши клиенты в основном приобретают удобрения заблаговременно, однако и сейчас в центре дистрибуции есть достаточный запас всех видов минеральных удобрений для беспрепятственного обеспечения полевых работ.

Технологии успеха

Правильно подобрать виды и марки удобрений для каждого поля и культуры помогает новый сервис компании — агрохимическое обследование почв. Эксперты «ФосАгро-Ставрополь» отбирают пробы почв автоматизированным пробоотборником, что обеспечивает высокую скорость, точность и качество работ. После обследования агрономическая служба компании составляет рекомендации — какие удобрения, в каком количестве и как применять. Это помогает аграриям сократить расходы и повысить урожайность.

— Агрохимобследование для нас является важным и нужным, — отозвался о новом сервисе Олег Халяпин, начальник отдела сельского хозяйства Городищенского муниципального района. — Применение удобрений все-таки должно быть основано на знании того, чего не хватает растениям в почве. Наш район один из крупнейших в регионе производителей овощей и горчицы. Поэтому нам необходимы удобрения и технологии – как правильно их применять. Наши сельхозпроизводители активно используют марки удобрений ФосАгро. Это широкий спектр и компания давно хорошо себя зарекомендовала.





С этого года помимо удобрений компания сосредоточится на предложении семян отечественной селекции. Преимуществ для клиентов много: они могут планировать комплексные закупки и оптимизировать логистику, кроме того агрономическая служба составляет рекомендации по применению минеральных удобрений с учетом сортовых особенностей, это более эффективно с точки зрения урожайности и экономики.

Коммерческий директор, учредитель компании ООО «ТД «Гулливер» Быковского района Рамаз Цаава приехал на выставку, чтобы лично познакомиться с представителями «ФосАгро-Ставрополь».

— Мы заключили договор, приобрели удобрения и решили на мероприятии поближе познакомиться с представителями компании — какие есть дополнительные сервисы, возможности для улучшения качества работы. У нас широкий спектр: наше предприятие соблюдает севооборот — зерновые, овощные и бахчевые культуры. Без воды в нашем регионе, к сожалению, ничего не растет. Поэтому удобрения помогают вырастить продукт высокого качества и нам нужны знания, какие есть марки, эффективные в засушливых условиях и на орошении, — рассказал он.

Вадим Чичеров, руководитель крестьянско-фермерского хозяйства в Иловлинском районе уверен, что выставки полезны для аграриев.

— Самое главное — не сидеть на месте следить за всеми событиями, которые происходят в аграрном секторе. Хочется всегда быть в курсе всех новинок и технологий. Мы активно используем в нашем хозяйстве удобрения ФосАгро. Это помогает нам повысить урожайность, качество, а также минимизировать всевозможные риски, — поделился он.

С «ФосАгро-Ставрополь» фермер сотрудничает уже два года и видит в этом только плюсы — как во взаимодействии, так и в полученном результате:

— Все эти удобрения мы используем для выращивания зерновых культур и бахчевых. В нашем случае, агрохимобследование является большим залогом успеха в урожае.

Компания развивает сотрудничество с волгоградскими аграриями. В этом году запланированы агрономические семинары для фермерских хозяйств и сельхозпредприятий.

Кроме того, сеть дистрибуции минеральных удобрений «ФосАгро-Регион» продолжит сотрудничество с Волгоградским ГАУ: представители компании проводят лекции для студентов, будущих аграриев. Это помогает готовить квалифицированные кадры для отрасли.

Активизируется и полевая работа: в прошлом году в Волгоградской области в научно-образовательном комплексе Волгоградского ГАУ «Инновационная деревня» системы минерального питания от «ФосАгро-Регион» на основе комплексных серосодержащих удобрений с повышенным балансом фосфора и калия при посеве позволили получить урожайность лука и томатов вдвое выше средней по области за пять лет.

Фото предоставлено ООО «ФосАгро-Ставрополь».

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