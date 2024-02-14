«Красный Октябрь» расширяет меры соцподдержки сотрудников





С начала февраля на волгоградском металлургическом предприятии заработали две дополнительные меры поддержки работников – расширение бесплатного меню питания и программа компенсации части расходов на аренду жилья.

Получить компенсацию за наем жилья могут сотрудники «Красного Октября», не имеющие в собственности жилья и регистрации по месту жительства в Волгограде и ближайших к нему районах.

Также с февраля в столовых, расположенных на территории предприятия (АБК обжимного крупносортного цеха, электросталеплавильного цеха №2, копрового цеха, отделения проката тонкого листа листопрокатного цеха), заводчане получают бесплатные овощные салаты в рамках программы по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Подготовлено восемь видов «витаминной тарелки», каждый день на выбор предлагается три варианта. Кроме этого, для сотрудников «Красного Октября» начиная с 2022 года доступны первые горячие блюда и чай, в прошлом году к этому списку добавился витаминный кисель. Расходы по их оплате берет на себя предприятие.

– Расширение системы соцгарантий для заводчан – приоритет социально-кадровой политики предприятия «Красный Октябрь». Программа мер поддержки трудового коллектива уже сейчас включает более десяти социально значимых инициатив, их число будет расти, – рассказала директор по управлению персоналом Марина Шендрик.

В целях обеспечения соцгарантий работникам «Красный Октябрь» оказывает адресную материальную помощь, организует летнюю оздоровительную кампанию для детей заводчан. С середины мая прошлого года работает программа возмещения части затрат по уплате процентов за ипотеку. Работникам, воспользовавшимся новой мерой финансовой поддержки, компенсируется большая часть суммы процентных выплат по ипотечному кредиту.

На предприятии действует программа добровольного медицинского страхования с расширенным объемом медицинских услуг, в которой предусмотрены также стоматологическая помощь, санаторно-курортное и реабилитационно-восстановительное лечение. В этом году путевки будут выделены в отели на Черноморском побережье, санатории Кавказских Минеральных Вод, Волгоградской области и других регионов.

Фото предоставлено АО «Корпорация Красный Октябрь».

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