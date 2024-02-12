Волгоградцы написали цикл стихов о школьном питании

В Волгограде завершился конкурс для детей и родителей, организованный местной радиостанцией «Новая Волна» и оператором социального питания ООО «Виво Макет», на лучший стих о школьном питании. Конкурс проходил с 22 января по 7 февраля, участникам предлагалось сочинить стихотворение на тему школьного меню и здорового питания в школах.
Присланные работы оценивались как с точки зрения содержания, так и формы. Участники, представившие лучшие работы, были награждены подарками от «Виво Макет». Одним из главных призов конкурса стала умная колонка.
9 февраля состоялось торжественное награждение победителя конкурса. Им стал активный слушатель радиостанции «Новая Волна» и многодетный отец Владимир Самарин.
— Я постоянно участвую в конкурсах от «Новой Волны» и этот тоже решил не пропускать. Вместе с двумя дочками, они у меня первоклассницы, мы сели и сочинили стихотворение. Я, конечно, рассчитывал на приз, но получение самого главного подарка – стало приятной неожиданностью, — поделился впечатлениями победитель.
Конкурс проводился в целях привлечения внимания детей и взрослых к вопросам здорового питания подрастающего поколения и повышения интереса к чтению и творчеству.
Компания «Виво Макет» активно поддерживает посыл Президента РФ Владимира Путина об оздоровлении подрастающего поколения и активно пропагандирует идею здорового горячего питания. Так за два года при поддержке оператора питания были запущены такие проекты как:
- конкурс для старшеклассников «Решаем сами». Где в течение трех месяцев ученики 8-10 классов погружались в тему школьного питания. За это время дети изучили работу самого современного в ЮФО комбината питания ООО «Виво Макет», провели анкетирование среди сверстников и выяснили их предпочтения в еде, освоили теорию, необходимую для составления меню, а это нормы СанПин и личной гигиены, виды меню, что такое технологические карты, как их составляют, и как по ним работают школьные повара. Основным этапом состязаний стала готовка полноценного школьного обеда по собственным технологическим картам в условиях реального школьного пищеблока;
- ток-шоу для родителей «Горячее мнение» – единственное в своем роде ток-шоу о здоровом рационе, особенностях социального питания, вкусовых привычках детей и взрослых. Такой опыт показал, что тема школьного питания крайне актуальна для родителей и они готовы обсуждать ее и высказывать свое горячее мнение;
- адвент-календарь, в котором на протяжении месяца дети и родители знакомились с блюдами школьного меню, их историей и правилами СанПИНа.
Организаторы надеются, что проведенный конкурс станет стимулом для развития творческого потенциала участников и будет способствовать формированию у детей и взрослых осознанного отношения к своему здоровью и здоровому образу жизни.