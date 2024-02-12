Волгоградцы написали цикл стихов о школьном питании



В Волгограде завершился конкурс для детей и родителей, организованный местной радиостанцией «Новая Волна» и оператором социального питания ООО «Виво Макет», на лучший стих о школьном питании. Конкурс проходил с 22 января по 7 февраля, участникам предлагалось сочинить стихотворение на тему школьного меню и здорового питания в школах. Присланные работы оценивались как с точки зрения содержания, так и формы. Участники, представившие лучшие работы, были награждены подарками от «Виво Макет». Одним из главных призов конкурса стала умная колонка.





9 февраля состоялось торжественное награждение победителя конкурса. Им стал активный слушатель радиостанции «Новая Волна» и многодетный отец Владимир Самарин.

— Я постоянно участвую в конкурсах от «Новой Волны» и этот тоже решил не пропускать. Вместе с двумя дочками, они у меня первоклассницы, мы сели и сочинили стихотворение. Я, конечно, рассчитывал на приз, но получение самого главного подарка – стало приятной неожиданностью, — поделился впечатлениями победитель.

Конкурс проводился в целях привлечения внимания детей и взрослых к вопросам здорового питания подрастающего поколения и повышения интереса к чтению и творчеству.