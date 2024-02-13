В Волгограде УК «Новый дом» отчиталась о проделанной работе на одном из вновь принятых домов





Жители многоквартирного дома №109А по улице Кирова в Кировском районе Волгограда дождались ремонта подъездов и входных групп. Это случилось только после того, как в конце 2022 года по инициативе собственников дом перешел в управление управляющей компании ООО «Новый дом». Как признались ИА «Высота 102» жители пятиэтажки, в процессе выбора очередной управляющей организации были поставлены жесткие условия, которые безукоризненно выполнила новая УК.

Для решения совместных вопросов управляющая компания провела общее собрание собственников, чтобы совместно обсудить проблемы жилого дома, а также вопросы управления и содержания общего имущества для формирования плана работ организации. Прежде всего, сотрудниками управляющей компании был произведен текущий ремонт подъездов и обустройство входных групп.





— Мы были удивлены, что руководство УК напрямую с нами общается, — поделились своими впечатлениями жители дома. — За короткий срок сотрудники компании уже сделали то, что мы давно ждали от прошлой управляющей организации.





В свою очередь в управляющей компании ООО «Новый дом» отмечают, что готовы оперативно реагировать на все вопросы и замечания, возникающие в период проведения работ, а также всегда на связи и готовы оказать поддержку инициативным жителям домов, находящихся в управлении компании.

— При включении многоквартирного дома в реестр лицензии управляющей организации, производится осмотр конструктивных элементов дома, определяется их техническое состояние. На основании осмотра выносятся предложения и составляется план производственных работ, который согласовывается с собственниками, — рассказала инженер производственного отдела Валерия Манохина. — Ход выполняемых работ ежедневно контролируется мастером участка и соответствующими службами.





Сейчас управляющая компания является одной из крупнейших в городе и обслуживает жилой фонд Кировского и Красноармейского районов Волгограда. Подать заявку на устранение неисправностей, которые находятся под управлением УК можно по телефонам: 8 (8442)20-07-29 (Кировский район) и 8 (8442)20-07-19 (Красноармейский район).

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