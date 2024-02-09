Технологии высокоэффективного земледелия представила на волгоградском Агрофоруме ГК «СОЮЗХИМ»

Экономика 09.02.2024 10:33 Реклама
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09.02.2024 10:33 Реклама
Большой ассортимент химической продукции, необходимой для получения высоких и качественных урожаев, представляет в эти дни на волгоградском «Агрофоруме-2024» группа компаний «СОЮЗХИМ». Эта динамично развивающаяся компания занимается производством жидких органоминеральных удобрений и успешно работает на рынке сельского хозяйства с 1996 года.
— Нашей целью является обеспечить партнёрам экономическую эффективность путем применения новых технологий, основанных на научно-технических достижениях и выстраивание с нашими партнёрами стабильных и долгосрочных отношения на взаимовыгодной̆ основе, — отмечают в компании.
Посетителям выставки-форума представлены жидкие минеральные удобрения «Agree’s»; поверхностно-активные вещества; экологически чистые органические и биологические препараты линейки «Agree’s – в согласии с Природой», агрохимикаты для сада, огорода, дома.
Специалисты компании оказывают также услуги по контрактному производству продуктов под собственной торговой маркой заказчика, по организации системы комплексного агрохимического сервисного обслуживания хозяйств. Лабораторный комплекс производства обеспечивает высокое качество выпускаемого продукта, контроль входящего сырья и экологические требования.
Офис в Волгоградской области расположен по адресу: г. Волжский ул. Горького, 41р. Сайт: www.soyuzhim.ru.
Реклама. ООО «ХИМИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ», ИНН 9724000837
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