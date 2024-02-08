Крупнейший поставщик сельскохозяйственной техники принял участие в волгоградском «Агрофоруме-2024»

Экономика 08.02.2024 14:43
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08.02.2024 14:43
В преддверии нового сельскохозяйственного сезона волгоградские аграрии собрались на волгоградском «Агрофоруме-2024».
Одним из главных участников мероприятия, чей стенд сегодня пользовался большой популярностью у гостей выставки, стал крупнейший поставщик импортного сельскохозяйственного оборудования и запасных частей – компания «Интертехника Трейд».
Компания «Интертехника Трейд» уже 10 лет поставляет сельскохозяйственную технику и оборудование, способные удовлетворить самые разнообразные запросы земледельческих, фермерских и коммунальных хозяйств: трактора, комбайны, тягачи, самосвалы, фронтальные погрузчики, телескопические погрузчики, экскаваторы-погрузчики и гусеничные экскаваторы. А также опрыскиватели, сеялки, технику для почвообработки, пресс-подборщики, жатки, зерносушилки и прицепы.
Компания стремится постоянно соответствовать новейшим технологиям и тенденциям, чтобы быть конкурентными на стремительно развивающемся рынке, и предлагает своим клиентам различные финансовые программы, онлайн-показ техники и трейд-ин. В арсенале «Интертехника Трейд» большой склад запасных частей и круглосуточный сервис 24/7.
В Волгограде компания представлена по адресу: ул. им. Неждановой, 6А, а также в г. Новоаннинский по адресу: ул. Рабочая, 214.
В Саратовской области – в г. Саратов, ул. Песчано-Уметская, 10, г. Балашов, ул. Тимирязева, 3, г. Балаково, ул. Транспортная,5. Тел.: 8-800-770-0769
Реклама. ООО «Интертехника Трейд», ИНН 3443927512
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