Экономика

Крупнейший поставщик сельскохозяйственной техники принял участие в волгоградском «Агрофоруме-2024»

Экономика 08.02.2024 14:43
0
08.02.2024 14:43


В преддверии нового сельскохозяйственного сезона волгоградские аграрии собрались на волгоградском «Агрофоруме-2024». 
 
Одним из главных участников мероприятия, чей стенд сегодня пользовался большой популярностью у гостей выставки, стал крупнейший поставщик импортного сельскохозяйственного оборудования и запасных частей – компания «Интертехника Трейд».
 
Компания «Интертехника Трейд» уже 10 лет поставляет сельскохозяйственную технику и оборудование, способные удовлетворить самые разнообразные запросы земледельческих, фермерских и коммунальных хозяйств: трактора, комбайны, тягачи, самосвалы, фронтальные погрузчики, телескопические погрузчики, экскаваторы-погрузчики и гусеничные экскаваторы. А также опрыскиватели, сеялки, технику для почвообработки, пресс-подборщики, жатки, зерносушилки и прицепы. 
 
Компания стремится постоянно соответствовать новейшим технологиям и тенденциям, чтобы быть конкурентными на стремительно развивающемся рынке, и предлагает своим клиентам различные финансовые программы, онлайн-показ техники и трейд-ин. В арсенале «Интертехника Трейд» большой склад запасных частей и круглосуточный сервис 24/7.

В Волгограде компания представлена по адресу: ул. им. Неждановой, 6А, а также в г. Новоаннинский  по адресу: ул. Рабочая, 214. 
В Саратовской области – в г. Саратов, ул. Песчано-Уметская, 10,  г. Балашов,  ул. Тимирязева, 3,  г. Балаково, ул. Транспортная,5. Тел.: 8-800-770-0769
Реклама. ООО «Интертехника Трейд», ИНН 3443927512

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
08.02.2024 12:36
Экономика 08.02.2024 12:36
Комментарии

0
Далее
Экономика
08.02.2024 09:56
Экономика 08.02.2024 09:56
Комментарии

0
Далее
Экономика
08.02.2024 08:26
Экономика 08.02.2024 08:26
Комментарии

0
Далее
Экономика
07.02.2024 06:37
Экономика 07.02.2024 06:37
Комментарии

0
Далее
Экономика
06.02.2024 17:07
Экономика 06.02.2024 17:07
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
06.02.2024 14:37 Реклама
Экономика 06.02.2024 14:37 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
06.02.2024 06:39
Экономика 06.02.2024 06:39
Комментарии

0
Далее
Экономика
05.02.2024 14:48
Экономика 05.02.2024 14:48
Комментарии

0
Далее
Экономика
05.02.2024 10:50
Экономика 05.02.2024 10:50
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
02.02.2024 14:24 Реклама
Экономика 02.02.2024 14:24 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
02.02.2024 09:09
Экономика 02.02.2024 09:09
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.02.2024 14:44
Экономика 01.02.2024 14:44
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.02.2024 11:21
Экономика 01.02.2024 11:21
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.02.2024 08:26
Экономика 01.02.2024 08:26
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
31.01.2024 17:49
Экономика 31.01.2024 17:49
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:08
Прибывший из СИЗО волгоградец умер ночью в стенах колонииСмотреть фотографии
17:28
Волгоградку осудят за попытку сжечь дом соседки из ревностиСмотреть фотографии
17:24
В Волгограде дорожники приготовились к приходу «Ольги»Смотреть фотографии
16:57
ЦИК допустил на выборы президента России четырех кандидатовСмотреть фотографии
15:52
Депутаты сняли с должности главу Ленинска в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:22
Разбившаяся насмерть волгоградка стала жертвой жестокой резниСмотреть фотографии
14:43
Крупнейший поставщик сельскохозяйственной техники принял участие в волгоградском «Агрофоруме-2024»Смотреть фотографии
14:43
В Волгоградской области вынесли приговор похитителю 30 коров для продажи на убойСмотреть фотографии
14:35
«Ольга, пощади!»: многодневный снегопад начнется в Волгограде 8 февраляСмотреть фотографии
13:32
«Ростелеком» организует на юге России роад-шоу главного трофея КХЛ — Кубка ГагаринаСмотреть фотографии
13:16
Ушедшего на дачу 5 февраля волгоградца нашли мертвым в СНТСмотреть фотографии
13:07
Драконы с пельмешками появятся в ЦПКиО Волгограда в китайский Новый годСмотреть фотографии
12:56
200 жителям аварийных бараков в Волгограде показали купленные для них квартирыСмотреть фотографии
12:37
В Волгограде решили перенести контейнерные площадки для вывоза мусораСмотреть фотографии
12:36
Инвестиции в основной капитал выросли в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:20
В Волгограде в феврале начался ямочный ремонтСмотреть фотографии
11:54
Волгоградка пыталась прорваться в ДЮЦ, минуя «несущие смерть» турникетыСмотреть фотографии
11:48
В Волгоградской области 5-летняя девочка захлебнулась в ваннеСмотреть фотографии
11:21
Зарезавший из-за ревности волгоградку иностранец-жиголо сядет на 11 летСмотреть фотографии
11:08
В Волгограде над разобранной братской могилой появился шатерСмотреть фотографии
10:51
На трассе под Волгоградом ограничили движение из-за сгоревшей фурыСмотреть фотографии
10:36
Водитель сгорел в кабине. Стали известны подробности смертельного ДТП с фурами под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
10:26
Волгоградцам выдали памятку о правилах начисления платы за отоплениеСмотреть фотографии
10:13
На юге Волгограда насмерть сбили 45-летнего пешеходаСмотреть фотографии
10:01
Мусорщика-нелегала настигла кара после сброса отходов в поле под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:56
Цены на огурцы в Волгоградской области подскочили за неделю на 10%Смотреть фотографии
09:53
В Волгоградской области легковушку смяло фурами: видеоСмотреть фотографии
08:26
«Так бывает?»: в Волгоградской области на две недели замерли цены на бензинСмотреть фотографии
08:25
Антирейтинг УК-должников составили волгоградские энергетикиСмотреть фотографии
08:02
«Ротор» на сборах в Турции переиграл «Бунедкор» из УзбекистанаСмотреть фотографии
 