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«Ростелеком» организует на юге России роад-шоу главного трофея КХЛ — Кубка Гагарина

Телеком 08.02.2024 13:32 Реклама
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08.02.2024 13:32 Реклама


«Ростелеком» продемонстрирует всем желающим в четырех городах юга России главный трофей Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). За 10 дней легендарный Кубок Гагарина посетит Ростов-на-Дону, Сочи, Владикавказ и Астрахань, а старт маршруту будет дан на экспозиции национального провайдера во время проведения всероссийской выставки-форума «Россия» на ВДНХ в Москве. Донская столица – первый город на Юге в туре Кубка. Роад-шоу Кубка по городам Юга «Ростелеком» организует совместно с КХЛ при поддержке региональных правительств и министерств по физической культуре и спорту, а также городских администраций. 
— «Ростелеком» дарит настоящий праздник для любителей спорта. Впервые главный трофей Континентальной хоккейной лиги будет экспонироваться в южных городах нашей страны. Тур Кубка Гагарина начнется с Ростова-на-Дону. Здесь любят хоккей, активно следят за этим видом спорта. Но уверен, что во всех четырех городах будет много желающих увидеть легендарный трофей вживую. Мы продумали программу экспонирования Кубка, она будет насыщенная и интересная, — поделился вице-президент «Ростелекома» на Юге Сергей Мордасов.
Первыми на Юге увидеть Кубок смогут 11 февраля участники и зрители Детского межрегионального турнира по хоккею на финальных играх в спортивно-развлекательном комплексе Ice Arena в Ростове-на-Дону. Вечером того же дня он будет представлен в торгово-развлекательном центре «Горизонт». Кубок Гагарина в донской столице будет сопровождать известный советский хоккеист, заслуженный мастер спорта СССР и олимпийский чемпион Сергей Светлов. 
В Сочи знаменитый трофей организаторы выставят в Музее спортивной славы 13 февраля. Там состоится автограф-сессия со звездой КХЛ и двукратным обладателем Кубка Гагарина Алексеем Бадюковым, а также розыгрыш призов и билетов на матч хоккейного клуба «Сочи». На следующий день организаторы представят Кубок в Российском международном олимпийском университете и в ледовой арене«Шайба» перед матчем ХК «Сочи» — «Торпедо» Нижний Новгород.
Во Владикавказе Кубок Гагарина предстанет перед публикой 16 и 17 февраля. В первый день его покажут в Спортивном Комплексе г. Ардона, где советский хоккеист, многократный чемпион мира, Европы и СССР Вячеслав Анисин проведет специальную тренировку для юных спортсменов и раздаст автографы. На следующий день трофей будет экспонироваться перед зрителями хоккейного турнира в новой ледовой арене «Тагбан», а затем вечером — перед посетителями ТЦ «Алания-Молл».
В Астрахани главный трофей КХЛ выставят на обозрение в Центре зимних видов спорта 18 февраля. На следующий день Кубок посетит Астраханский государственный университет, а после 15:00 отправится в Астраханский кремль на ледовую площадку и в Музейно-выставочный комплекс «Цейхгауз», где его будет сопровождать легендарный советский хоккеист Вячеслав Анисин.
На всех площадках, где будет проходить роад-шоу Кубка, все желающие смогут его увидеть и сфотографироваться, а также принять участие в розыгрыше промокодов и призов. Кроме того, по всему маршруту следования Кубка для абонентов «Ростелекома» — участников федеральной программы лояльности «Бонус» — будут представлены особые возможности: право увидеть Кубок первыми, поучаствовать в розыгрыше ценных призов, получить гарантированные сувениры на память о событии. Для того, чтобы встретиться с трофеем на особых условиях, необходимо приобрести билет на событие в личном кабинете абонента «Ростелеком» в обмен на накопленные бонусы программы лояльности. 
Легендарный трофей передвигается по стране с особым почетом: в специальном ударопрочном водонепроницаемом кофре строго в вертикальном положении и в сопровождении ФГУП «Главный центр специальной связи». Перевозка производится в сопровождении вооруженной охраны, а переносят его минимум два человека исключительно в перчатках. Кубок Гагарина изготовлен из серебра 925-й пробы, снаружи покрыт позолотой, его объем составляет 12 литров и способен вместить содержимое 16 бутылок шампанского. Масса — 19 кг, высота — 84,5 см. Он назван в честь первого космонавта Юрия Гагарина, вручается победителю плей-офф Континентальной хоккейной лиги, начиная с сезона 2008/09, является переходящим. Действующим обладателем Кубка выступает московский ЦСКА.
Фото предоставлено ПАО «Ростелеком»
Реклама. ПАО «Ростелеком», ИНН 7707049388

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