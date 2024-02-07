



«Ростелеком» провел интерактивные уроки по кибербезопасности для учеников детского технопарка «Кванториум Политех» в Волгограде. Лекции шли в течение недели на площадке Центра цифрового образования детей «IT-куб» в офлайн- и в онлайн-формате. В занятиях приняли участие около 500 детей из Волгограда и Волгоградской области. Мероприятие было приурочено к Международному дню безопасного интернета и проходило под официальным лозунгом «Вместе за лучший интернет».

На лекциях эксперты «Ростелекома» рассказали ученикам о безопасной тактике поведения в сети. Ребята узнали о способах сохранения персональных данных с помощью создания надежных паролей. Спикеры научили школьников распознавать вредоносные ссылки, мошеннические сайты и правильно реагировать на интернет-угрозы, а также подкрепили знания познавательными видеороликами о правилах защиты в сети. В конце лекций организаторы представили детям тематическую викторину, в которой ребята проверили полученные знания.

– Интернет дает возможность расширить кругозор, найти полезную информацию, повысить свой образовательный уровень, построить коммуникацию со сверстниками из любой точки мира. Но вместе с тем интернет таит и опасности. Эксперты "Ростелекома" постоянно проводят образовательные мероприятия по кибербезопасности для детей, подростков, студентов, людей старшего возраста. Мы призываем каждого пользователя изучить правила поведения в сети и постоянно следовать им, – подчеркнул Сергей Пулинец, директор Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком».

Центр цифрового образования детей «IT-куб» обучает волгоградских школьников компетенциям в сфере информационных технологий на постоянной основе. Одно из направлений обучения – кибергигиена.

– В Центре цифрового образования мы обучаем детей программированию на разных языках, разработке мобильных приложений, работе с большими данными. Кибербезопасность на всех занятиях присутствует как основной компонент. Для ребят важно быть в курсе актуальных трендов в этой области. Мы благодарны «Ростелекому», нашему постоянному цифровому партнеру, за помощь в развитии у детей информационной грамотности, – рассказала Светлана Бибик, руководитель детского технопарка «Кванториум Политех».

«Ростелеком» принимает участие в работе детского технопарка «Кванториум Политех» в Волгограде с момента его открытия в 2018 году. Национальный провайдер на постоянной основе выступает цифровым партнером образовательных мероприятий. Специалисты компании проводят интерактивные лекции, мастер-классы, квесты и другие активности.

Получить информацию о социальной политике «Ростелекома» можно на официальном сайте компании.

Фото предоставлено ПАО «Ростелеком».

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