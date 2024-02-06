Банк Уралсиб вошел в топ-10 рейтинга ипотечных банков за 2023 год

Экономика 06.02.2024 14:37 Реклама
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06.02.2024 14:37 Реклама
Банк Уралсиб вошел в топ-10 рейтингов по объему ипотечного кредитования и размеру ипотечного портфеля по итогам 2023 года, согласно данным аналитического исследования «Русипотеки».
За 2023 год объемы ипотечного кредитования Банка Уралсиб выросли в два раза по сравнению с предыдущим годом – до 41,4 млрд рублей. Ипотечный портфель банка на 01.01.2024 года увеличился в 1,2 раза по сравнению с аналогичной датой прошлого года и составил 131,4 млрд рублей. Основной рост в этот период произошел за счет кредитования по госпрограммам – «Ипотека для семей с детьми» и «Ипотека с господдержкой». Из собственных программ банка наиболее востребованной стала программа кредитования на покупку вторичного жилья.
Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. ИНН 0274062111
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