Телеком

Из сказки — в быль: «Яга» вошла в реестр отечественного ПО

Телеком 05.02.2024 18:24
0
05.02.2024 18:24


«Ростелеком» включил в реестр отечественного программного обеспечения Минцифры России собственную разработку— систему «Яга». Эта платформа позволяет эффективно управлять проектами и задачами, а также организовывать коммуникацию и совместную работу команд с помощью модуля «Статьи».
«Яга» обеспечивает полный жизненный цикл создания ИТ-продуктов от идеи до выхода на рынок. Система позволяет ИТ-командам эффективно планировать задачи, отслеживать их выполнение, проводить тестирование и контролировать прогресс проекта в режиме реального времени. Благодаря встроенному модулю «Статьи» пользователи могут создавать контент по проекту и делиться знаниями, документацией и инструкциями, что существенно упрощает командную работу.
Одной из ключевых особенностей «Яги» является ее универсальность, она может быть использована как ИТ-командами, так и бизнес-подразделениями, владельцами продуктов, руководителями проектов в различных областях. Решение полностью закрывает потребности «Ростелекома» в автоматизации управления проектами при создании новых ИТ-продуктов и работы над существующими.
— Использование отечественного софта в процессах жизненного цикла создания цифровых сервисов и платформ имеет стратегическое значение для «Ростелекома». Мы гордимся нашим вкладом в развитие отечественной ИТ-отрасли и считаем, что «Яга» — важный шаг в направлении импортозамещения на российском ИТ-рынке, — рассказал вице-президент по развитию информационных систем «Ростелекома» Дарий Халитов. — Наш продукт открывает новые возможности для ИТ-команд и бизнес-подразделений компаний, обеспечивая эффективное управление проектами и задачами, улучшенную коммуникацию и совместную работу. «Яга» помогает пользователям создавать новые продукты, предоставляя все необходимые инструменты на одной удобной платформе.
Ознакомиться с продуктом и получить демо можно на сайте: yaga.rt.ru.
Реклама. ПАО «Ростелеком», ИНН 7707049388

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Телеком
02.02.2024 10:13
Телеком 02.02.2024 10:13
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
31.01.2024 17:50
Телеком 31.01.2024 17:50
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
31.01.2024 15:07
Телеком 31.01.2024 15:07
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
31.01.2024 10:19
Телеком 31.01.2024 10:19
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
30.01.2024 12:59
Телеком 30.01.2024 12:59
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
26.01.2024 10:48
Телеком 26.01.2024 10:48
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
25.01.2024 14:35
Телеком 25.01.2024 14:35
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
24.01.2024 13:54
Телеком 24.01.2024 13:54
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
23.01.2024 14:08
Телеком 23.01.2024 14:08
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
18.01.2024 13:39
Телеком 18.01.2024 13:39
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
10.01.2024 12:07
Телеком 10.01.2024 12:07
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
29.12.2023 12:43
Телеком 29.12.2023 12:43
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
26.12.2023 14:27
Телеком 26.12.2023 14:27
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
26.12.2023 12:17
Телеком 26.12.2023 12:17
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
25.12.2023 11:55
Телеком 25.12.2023 11:55
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

22:09
В Волгограда на Заканальной построят стеклянный вокзалСмотреть фотографии
21:25
«Динамо-Синара» в Волгограде уверенно обыграло клуб из АдыгеиСмотреть фотографии
20:28
В поселке Волгоградской области уничтожили фрагмент беспилотникаСмотреть фотографии
20:18
ИКВО увеличило количество членов УИК для обхода избирателейСмотреть фотографии
19:42
Бывший волгоградский журналист Георгий Гривенный умер в МосквеСмотреть фотографии
19:10
Две волгоградские судьи пожаловались в Москву на коллегСмотреть фотографии
18:47
Депутат Алексей Волоцков прогулял голосование в Госдуме за закон «о негодяях»Смотреть фотографии
18:25
Оленей и лосей с кабанами спасают обильными застольями в Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:24
Из сказки — в быль: «Яга» вошла в реестр отечественного ПОСмотреть фотографии
18:09
Больше 100 БПЛА отправили волгоградцы землякам в зону СВОСмотреть фотографии
17:05
Пытался выпрыгнуть: под Волгоградом «ГАЗель» протаранила самосвалСмотреть фотографии
17:00
Уже не тот: вакцинировать от ковида с сентября будут только уязвимых россиянСмотреть фотографии
16:29
Поддержка будущего: ЕвроХим-ВолгаКалий платит студентам за хорошую учебуСмотреть фотографии
16:29
Заказчик поджога машины главы ОГИБДД идет под суд в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:17
Волгоградская облдума заплатит за «просветление» 800 тысяч рублейСмотреть фотографии
15:09
«Динамо-Синара» 5 февраля примет клуб из МайкопаСмотреть фотографии
14:48
Закредитованность волгоградцев в 2023 году выросла в 1,5 разаСмотреть фотографии
14:46
ВККС рекомендовала Романова на должность председателя 11-го ААС в СамареСмотреть фотографии
13:56
«Ротор» за месяц до матча с «Уфой» открыл продажу билетовСмотреть фотографии
13:23
Привлечены МВД и СК: в Волгоградской области с августа ищут пропавшего мужчинуСмотреть фотографии
13:10
Волгоградца осудят за интимные фото бывшей девушки в интернетеСмотреть фотографии
13:05
На Волгоград 6 февраля обрушится снежный штормСмотреть фотографии
13:05
В Волгограде со второй попытки начнут суд над экс-чиновником ЗемцовымСмотреть фотографии
12:34
Председатель арбитражного суда в Волгоградской области нацелился на СамаруСмотреть фотографии
12:10
В Волгограде электропогрузчик переехал рабочего. Винят в этом инженераСмотреть фотографии
11:29
Предприниматель в Волжском попал под следствие из-за безакцизных сигаретСмотреть фотографии
11:08
Бочаров начал готовить регион к весеннему половодьюСмотреть фотографии
10:50
Волгоградские предприятия вошли в число лидеров всероссийского рейтинга ответственного бизнесаСмотреть фотографии
10:12
Волгоградцев зовут на съемки кино о спорте и спортсменахСмотреть фотографии
09:13
Волжская компания попала в топ-50 лучших работодателей РоссииСмотреть фотографии
 