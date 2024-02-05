Из сказки — в быль: «Яга» вошла в реестр отечественного ПО

Телеком 05.02.2024 18:24
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05.02.2024 18:24
«Ростелеком» включил в реестр отечественного программного обеспечения Минцифры России собственную разработку— систему «Яга». Эта платформа позволяет эффективно управлять проектами и задачами, а также организовывать коммуникацию и совместную работу команд с помощью модуля «Статьи».
«Яга» обеспечивает полный жизненный цикл создания ИТ-продуктов от идеи до выхода на рынок. Система позволяет ИТ-командам эффективно планировать задачи, отслеживать их выполнение, проводить тестирование и контролировать прогресс проекта в режиме реального времени. Благодаря встроенному модулю «Статьи» пользователи могут создавать контент по проекту и делиться знаниями, документацией и инструкциями, что существенно упрощает командную работу.
Одной из ключевых особенностей «Яги» является ее универсальность, она может быть использована как ИТ-командами, так и бизнес-подразделениями, владельцами продуктов, руководителями проектов в различных областях. Решение полностью закрывает потребности «Ростелекома» в автоматизации управления проектами при создании новых ИТ-продуктов и работы над существующими.
— Использование отечественного софта в процессах жизненного цикла создания цифровых сервисов и платформ имеет стратегическое значение для «Ростелекома». Мы гордимся нашим вкладом в развитие отечественной ИТ-отрасли и считаем, что «Яга» — важный шаг в направлении импортозамещения на российском ИТ-рынке, — рассказал вице-президент по развитию информационных систем «Ростелекома» Дарий Халитов. — Наш продукт открывает новые возможности для ИТ-команд и бизнес-подразделений компаний, обеспечивая эффективное управление проектами и задачами, улучшенную коммуникацию и совместную работу. «Яга» помогает пользователям создавать новые продукты, предоставляя все необходимые инструменты на одной удобной платформе.
Ознакомиться с продуктом и получить демо можно на сайте: yaga.rt.ru.
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