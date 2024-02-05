Поддержка будущего: ЕвроХим-ВолгаКалий платит студентам за хорошую учебу





ЕвроХим-ВолгаКалий продолжает выплаты стипендий студентам высших и средних учебных заведений, получающих профессиональное образование по целевому направлению. Эта практика позволяет привлечь на Гремячинский горно-обогатительный комбинат, мощности которого развивает ЕвроХим-ВолгаКалий, молодые перспективные кадры.

Стипендиальная программа для студентов вузов стартовала на предприятии еще в 2013 году. За это время стипендии получили 202 учащихся, показывающих хорошую успеваемость.

А с 1 сентября 2023 года на ЕвроХим-ВолгаКалии началась реализация стипендиальной программы в Волжском политехническом техникуме. Студенты техникума, начиная со второго курса, получают от предприятия поощрение за хорошие успехи в учебе – в 2024 выплаты ЕвроХим-ВолгаКалия получают шесть отличников и хорошистов.

Стипендиальная программа стала продолжением работы в направлении «школа-вуз-предприятие», которую ведут сотрудники Учебного центра ЕвроХим-ВолгаКалия. В рамках этого проекта с 2008 года талантливые выпускники котельниковских школ получают от предприятия целевое направление на обучение в лучших вузах страны. Учебный центр курирует обучение своих целевиков в вузах и сузах, обеспечивает прохождение практики, решает другие вопросы подготовки молодых специалистов.

Результатом реализации этой программы стал приток молодых квалифицированных сотрудников – с 2013 по 2023 годы на Гремячинский горно-обогатительный комбинат трудоустроены 165 выпускников целевого обучения.