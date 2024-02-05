Волжская компания попала в топ-50 лучших работодателей России

HeadHunter представил ежегодный «Рейтинг работодателей России», по итогам 2023 года. Отечественный производитель автохимии, бытовой химии и средств для профессионального клининга компания GRASS на 49 месте среди крупных компаний (численностью от 1001 до 5000 человек).





Это наиболее масштабный и авторитетный рейтинг страны, в котором HH учел лучшие зарубежные практики.





Рейтинг составлялся по нескольким метрикам: это уровень развития HR-функции в компании, ее внешняя узнаваемость и привлекательность для соискателей, а также готовность сотрудников рекомендовать ее другим. Через опросы hh.ru определял уровень технологичности и социальной ориентированности компании, ее способность быстро реагировать на требования времени и новые вызовы.





– По последнему опросу 96% сотрудников гордятся, что работают в нашей компании и 98% посоветовали бы свои друзьям нас в качестве работодателя. Это значит, что мы успешно реализуем нашу миссию «Создавать среду, в которой люди счастливы и делятся своими эмоциями через проекты, продукты и сервисы», – рассказывает генеральный директор компании Михаил Грачев. – В 2023 мы вошли в топ-работодателей России по мнению Forbes, сейчас нас отметили РБК и hh.ru, значит, мы на правильном пути.













С 2018 году в компании реализуется проект GRASSFAMILY.





– В определенный момент мы увидели, что материальная мотивация работает только в первые 2-3 месяца, дальше нужно удерживать чем-то дополнительным и чаще всего нематериальным, повышать уровень счастья наших сотрудников. Человек существо эмоциональное, мы работаем с эмоциями людьми. Нет одной таблетки для всех, мы работаем с правилом И,И,И, – делится руководитель проекта GRASSFAMILY Екатерина Комлева. – Каждый раз мы задумываемся, а что важно нашим сотрудникам и вводим дополнительные мероприятия, которые повышают уровень счастья наших сотрудников. Например, в нашем офисе есть корпоративная йога, психолог, массажный кабинет и барбершоп.





Сегодня в компании GRASS работает 2600 человек.





Фото: предоставлено ООО «ТД «ГраСС»



