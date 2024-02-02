Общество

В балете «Щелкунчик» ведущие партии исполнят приглашенные артисты из Челябинска

Общество 02.02.2024 18:40
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02.02.2024 18:40


В театре «Царицынская опера» продолжается зимнее волшебство: 3 и 4 февраля на сцене пройдет легендарный балет «Щелкунчик» П.И. Чайковского. 
3 февраля главные партии исполнят ведущие мастера сцены Челябинского государственного академического театра оперы и балета имени М. И. Глинки: Мари, дочь Штальбаумов – лауреат международного конкурса Виктория Дедюлькина, Щелкунчик, принц – Алексей Шакуро. 
Напомним, спектакль в постановке балетмейстера, художественного руководителя балета Челябинского государственного академического театра оперы и балета имени М. И. Глинки, народного артиста России Юрия Клевцова стал главным событием XX юбилейного сезона «Царицынской оперы». 

Любимая зрителями сказка о девочке Мари и заколдованном принце-Щелкунчике наполнилась новыми акцентами и неожиданными поворотами. Так, Дроссельмейер, крёстный Мари, с лёгкой руки балетмейстера-постановщика наделен ролью волшебника и рассказчика. Рождественская история снова перенесёт зрителей в атмосферу волшебства и тайны. 

Сценография спектакля решена в романтической эстетике: необыкновенно красивые, сказочные декорации и фантазийные костюмы созданы известным московским художником, действительным членом Российской академии художеств Дмитрием Чербаджи. В постановке задействован эффектный театральный реквизит в виде огромной люстры со свечами, двухметровых напольных часов, гигантской пушки, напоминающей елочную игрушку, растущей ёлки. Сцена театра «Царицынская опера» преобразится множество раз, превращаюсь в украшенную гостиную, волшебный лес, Конфетюринбург.

Приглашенные артисты с радостью включились в репетиционный процесс и с нетерпением ждут встречи с волгоградскими зрителями. 
– Очень люблю партию Мари, она для меня волшебная и необычная, – рассказала Виктория Дедюлькина. – Мне нравится делиться со зрителями энергетикой этой роли, она всегда несёт в себе хорошее настроение. Нас встретили очень тепло и успели удивить работой бутафорского и пошивочного цехов. Особенно мне понравился огромный сыр для мышей – у нас такого нет! Вместе с Алексеем осваиваем новую сцену и с радостью знакомимся с артистами театра «Царицынская опера».
– Партия принца даётся мне сложнее, чем, например, гротесковые роли, – поделился Алексей Шакуро. – Вместе с Викторией мы танцевали много раз балет «Щелкунчик» в нашем театре. Всегда интересно поработать с новым коллективом и на новой сцене. Волгоградские артисты очень приветливые, дружелюбные, мне кажется, у нас получится хороший результат. 
В Волгоград приехали очень достойные солисты балета, которые всегда искренне и задорно вливаются в работу, – отметил Юрий Клевцов. – Ввод в партии новых артистов – это новые краски и эмоции. Надеюсь, волгоградцам понравится работа Виктории Дедюлькиной и Алексей Шакуро, у которых за плечами хорошая школа и, несмотря на молодой возраст, серьезный опыт. Уверен, в результате получится хорошее сотворчество!
Реклама. ГБУК Волгоградский государственный театр «Царицынская опера», ИНН 3442071412

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