Экономика

Карта «Прибыль» Уралсиба возглавила рейтинг лучших дебетовых карт с кешбэком

Экономика 02.02.2024 14:24
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02.02.2024 14:24


Карта «Прибыль» Банка Уралсиб заняла 1 место в рейтинге наиболее выгодных дебетовых карт с кешбэком на все покупки в январе 2024 года, по версии портала Выберу.ру. При составлении рейтинга анализировались предложения 100 крупнейших российских банков по активам (на 01.12.2023 г).
Аналитики портала при составлении рейтинга учитывали такие ключевые параметры карт как размер начисления кешбэка и условия обмена бонусов на рубли, количество бонусных категорий, величина кешбэка у партнеров, начисление процентов на остаток на карте, условия перевода средств в другие банки и снятия наличных, стоимость выпуска и обслуживания карты, а также набор дополнительных сервисов (оформление онлайн, доставка карты) и ряд других параметров.
«Прибыль» – флагманский карточный продукт Банка Уралсиб, сочетающий в себе наиболее востребованные у клиентов возможности – кешбэк за покупки и процент на остаток, а также возможность онлайн-заказа и доставки на дом. Более подробно о карте «Прибыль» можно узнать в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».


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