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«Ростелеком» перешел на российский софт для работы с PDF-документами

Телеком 02.02.2024 10:13
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02.02.2024 10:13


«Ростелеком» завершил внедрение российского продукта для просмотра и редактирования PDF-документов, который заменил иностранное программное обеспечение (ПО). Более 5 500 сотрудников компании начали использовать многофункциональный редактор Content Reader PDF российского разработчика Content AI. Переход на решения отечественных производителей во внутренних бизнес-процессах «Ростелекома» позволяет снизить зависимость компании от импорта и поддержать стратегию импортозамещения. 
— Нашей целью был централизованный переход с иностранного ПО для редактирования PDF-документов на отечественное решение без потери функциональности. Мы искали продукт для оптимизации бизнес-процессов, связанных с обработкой PDF-документов, а также массовой оцифровки изображений для подготовки отчетной документации во всех линейных процессах компании. Интеграция нового продукта реализована поэтапно и без приостановки рабочих процессов, — отметил руководитель направления центра компетенций импортозамещения «Ростелекома» Андрей Потапов.   
— Важным требованием к продукту со стороны «Ростелекома» была возможность его использования в разных российских операционных системах (ОС).А мы уделяем большое внимание проверке совместимости своих решенийс отечественными ОС. Так, Content Reader PDF 15, который использует «Ростелеком», имеет подтвержденную совместимость с ОС Astra Linux, ОС «Альт», РЕД ОС и поэтому может быть интегрирован в ИТ-ландшафт, построенный на российском софте, — отметила генеральный директор Content AI Светлана Дергачева.   
Content Reader PDF входит в реестр отечественного ПО и рекомендован для замещения иностранного софта для просмотра и редактирования PDF-документов. 
Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»
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