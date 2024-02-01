На ЕвроХиме стартовал новый этап исследований вовлеченности сотрудников в достижение общих целей





Второй масштабный цикл исследования вовлеченности сотрудников в реализацию инициатив «Пульс ЕвроХима» стартовал 29 января в компании ЕвроХим.

Предварительно на всех предприятиях компании была проведена колоссальная работа. В прошлом году сотрудники всех производственных площадок и офисов компании приняли участие в опросе. На каждом предприятии были организованы сессии-мастерские с привлечением самых инициативных специалистов. Полученные результаты позволили выявить зоны развития и сформировать конкретные планы по реализации инициатив сотрудников. Самое главное – часть этих инициатив уже внедрена в работу.

Большое внимание работники ЕвроХима уделили внедрению новых форматов корпоративных мероприятий и повышению коммуникаций между коллективами и подразделениями. Это спорт и командообразование, совместные поездки и мероприятия для детей работников, фестивали и праздничные гуляния.

На Гремячинском ГОКе, мощности которого развивает ЕвроХим-ВолгаКалий в Волгоградской области, в приоритете спорт и здоровый образ жизни. Поэтому сотрудники укрепляют здоровье и внутренние коммуникации на корпоративных спартакиадах. В 2023 году в рамках III корпоративной Спартакиады на Гремячинском ГОКе провели 16 соревнований по веселым стартам, плаванию, стритболу, легкой атлетике, гиревому спорту, пляжному волейболу, мини-футболу, шашкам, пауэрлифтингу, настольному теннису, дартсу, волейболу, перетягиванию каната, в которых приняли участие 80 сотрудников.

Доля весомых инициатив была внедрена в области улучшения условий труда. По инициативе сотрудников на ЕвроХим-ВолгаКалии пересмотрели условия медицинского обслуживания и расширили услуги, доступные работникам по программе добровольного медицинского страхования.





Важной темой, которая успешно вошла в реализацию, стала разработка механизмов дополнительного поощрения сотрудников, признание их вклада в производственные победы ЕвроХима. Ежегодно ЕвроХим-ВолгаКалий награждает своих сотрудников за производственные достижения и успехи в общественно-важной деятельности. Коллектив комбината решил бороться за переходящий кубок, внедрив практику производственных соревнований.





– Активно участвуя в жизни нашего предприятия, мы сами решаем, каким будет наш завтрашний день. Мы все заинтересованы в достижении общих целей и стратегических планов компании, потому что это позволяет нам уверенно планировать стабильное будущее, открывает широкие перспективы профессионального и личного роста, – говорит директор по персоналу ЕвроХим-ВолгаКалия Иван Коляда. – ЕвроХим высоко ценит профессионализм, ответственность, энтузиазм сотрудников и предпринимает все возможное, чтобы реализовать инициативы коллектива, сделать наши трудовые дни ярче, обеспечить надежные социальные гарантии и защиту, содействовать дальнейшему развитию и активному участию каждого из нас в формировании высокой корпоративной культуры.

На предприятии проводится большая работа в рамках обучения, как внутреннего, так и внешнего. На Гремячинском ГОКе ежегодно проходят серии внутренних обучений по лидерским программам, развитию различных компетенций, большое внимание уделяется развитию профильного образования будущих кадров. Для этого внедрена инициатива по выплате корпоративных стипендий лучшим студентам отдельных вузов и Волжского политехнического техникума.

– Главное, чтобы на своем рабочем месте сотрудник был максимально вовлечен, глубоко погружался в детали своей работы, был неравнодушен, постоянно улучшал свой операционный процесс, откликался на потребности внутренних клиентов и помогал партнерам, – подчеркнул глава Дивизиона Горнорудный компании ЕвроХим Роман Филиппов. – Поэтому фокус только один – на развитие наших компетенций, на подачу идей, на реализацию себя через реализацию проектов, на максимальную вовлеченность во все процессы ЕвроХима.

Фото: предоставлено пресс-службой ЕвроХим-Волгакалий

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