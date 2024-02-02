В Садах Придонья ведутся работы по увеличению урожая

В садоводческих подразделениях компании проводят плодовую обрезку деревьев. Работы по обрезке сада в сельскохозяйственных филиалах компании ведутся регулярно. Их необходимо выполнять для поддержания здоровья деревьев, увеличения их плодоношения и предотвращения распространения болезней и вредителей.

Площадь садов компании составляет порядка 8 тысяч га, это около 10 млн деревьев. В настоящее время они расположены в Волгоградской, Саратовской и Пензенской областях. В структуре садов, расположенных на территории Волгоградской области, свыше 4,7 тысяч га садов, из них 4,6 тысяч га в плодоносящем возрасте. Это сады семечковых (яблоки) и косточковых культур (вишня, черешня, слива, алыча). Сады Придонья делают ставку на развитие садов интенсивного и суперинтенсивного типа, способных на максимальную отдачу плодов.

По словам аграриев компании, в зимний период обрезка наиболее эффективна, поскольку деревья находятся в состоянии покоя и меньше подвержены стрессу от подобных операций.

— Правильная обрезка позволяет сформировать крону дерева, чтобы обеспечить доступ света и воздуха к плодам и листьям. Это в свою очередь улучшает качество плодов и увеличивает их количество, — говорит исполнительный директор по сельскохозяйственному производству компании «Сады Придонья» Александр Толочков. — В хозяйствах применяется как ручная, так и механизированная обрезка. Как правило, с помощью машин проводится контурная обрезка, которая позволяет ускорить и упростить процесс обрезки, особенно в промышленных садах.

Применение эффективных агротехнологий позволили в прошлом году собрать рекордный для компании урожай. В этом сезоне плановые задачи значительно увеличены. В среднесрочной перспективе компании - увеличение общей площади яблоневого сада до 10 тысяч га, из которых 1,5 тысяч га будут под суперинтенсивными садами. Кроме этого, в планах увеличить площадь вишневого сада до 600 га. На сегодняшний день в компании он занимает 500 га и является одним из самых больших в мире.