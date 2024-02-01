Делегация Татарстана посетила волгоградское село

Представители Республики Татарстан посетили Ленинский район Волгоградской области, где установлен памятник Герою Советского Союза, татарскому поэту и патриоту Мусе Джалилю. Об этом V102.RU сообщил глава района Андрей Денисов.

Гости из Татарстана побывали в селе Маляевка, где живут преимущественно татары. Осенью 2021 года здесь был открыт бюст Мусе Джалилю - советскому татарскому поэту и журналисту, военному корреспонденту, которого поспешно и несправедливо обвинили в измене Родине. Однако его честное имя было восстановлено. Звания Героя Советского Союза он был удостоен посмертно в 1956 году, а в 1957-ом - Ленинской премии.

В селе Маляевка Ленинского района в честь поэта названа одна из улиц. Делегация Татарстана возложила цветы к его бюсту и посетила школу, где часть музейной экспозиции посвящена Мусе Джалилю.

Гости Волгоградской области также примут участие в праздничных торжествах, посвященных 81-ой годовщине разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом. Эта дата отмечается 2 февраля.

Справка.

Село Маляевка было основано татарами в середине девятнадцатого века. На сегодняшний день в селе проживает около 2 тысяч человек, большинство из которых - это представители татарской национальности.

Фото: администрации Ленинского района