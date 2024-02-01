ПСБ отмечен наградой за реализацию проектов к 80-летию Победы в Сталинградской битве





Южный филиал ПСБ накануне празднования очередной годовщины Победы в Сталинградской битве отмечен памятными знаками губернатора Волгоградской области за вклад в сохранение исторической памяти и историко-культурного наследия региона.

Первый заместитель губернатора Волгоградской области – председатель регионального комитета финансов Александр Дорждеев вручил награды управляющему Южным филиалом ПСБ Розе Фискиной и специалистам банка, которые участвовали в реализации значимых инициатив, приуроченных к празднованию юбилея Сталинградской Победы в 2023 году.

– Региональные социальные проекты, направленные на формирование у граждан интереса к истории Отечества и героическому прошлому Волгограда, всегда активно поддерживаются нашим банком. Участие в памятных и торжественных мероприятиях к юбилею Сталинградской Победы – это вклад ПСБ в нашу общую с областной администрацией работу по сохранению исторической памяти о Великой Отечественной войне, – отметила Роза Фискина.

– ПСБ глубоко интегрирован в экономику и социальную жизнь Волгоградской области. Банк – надежный партнер региона, в том числе в реализации и поддержке важных проектов в области культуры, спорта, благоустройства, проведении праздничных и памятных мероприятий, значимых для каждого жителя, – отметил Александр Дорждеев.

При поддержке ПСБ в Волгограде в рамках празднования юбилея Сталинградской Победы был организован масштабный исторический фестиваль «Zа Сталинград!» с реконструкцией операции «Кольцо», переломившей в 1943 году ход войны. Зрелищную постановку посмотрели тысячи школьников и студентов со всей России, а также Сербии, Чехии, Казахстана и Беларуси.

Фото предоставлено пресс-службой ПСБ

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