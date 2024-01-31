Интерес волгоградцев к онлайн-шопингу с начала января вырос почти в 2 раза





Жители Волгоградской области стали уделять больше времени онлайн-шопингу. С начала января трафик на сайты популярных маркетплейсов и магазинов одежды в целом вырос на 80% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Особым спросом стали пользоваться корейские сайты с косметикой, одеждой и бытовой техникой.

Самым популярным временем для поиска товаров в глобальной сети стала вторая рабочая неделя января. Трафик в это время почти на треть превысил среднесуточные показатели. Такие выводы сделали аналитики МегаФона после изучения обезличенных данных пользовательских обращений более чем к 30 интернет-ресурсам.

Рост трафика на сайты показывает, что после Нового года жители области не стали экономить: интерес к корейским онлайн-магазинам за первые недели января вырос на 24% по сравнению с прошлым годом. Они интересуются не только бытовой техникой и товарами для дома, но и косметикой. Трафик на ряд ресурсов с такой продукцией увеличился более чем в 1,8 раз.

Среди российских маркетплейсов наибольший рост популярности – у KazanExpress, трафик на него в январе вырос более чем в 2 раза. Интерес же к Wildberries повысился на 85%, к Ozon – на 64%. Активнее выбирают и товары на мультибрендовых онлайн-платформах, чем на сайтах отдельных брендов одежды. Согласно анализу данных, например, интерес к онлайн-магазину Lamoda вырос на 97%.

— Морозные и снежные дни — время не только для зимних активностей, но и для онлайн‑шоппинга, тем более, что делать это с каждым годом всё удобнее: совершенствуются торговые площадки, развивается сеть. В прошлом году инженеры компании запустили дополнительный слой LTE и улучшили покрытие 4G более чем в 900 поселениях региона. Всё это позволило сделать ещё комфортней работу всех цифровых сервисов, среди которых заметное место занимают онлайн‑покупки, — комментирует директор МегаФона в Волгоградской области Антон Павленко.

Фото: предоставлено ПАО «МегаФон»