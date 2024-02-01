Экономика 01.02.2024 08:26
0
01.02.2024 08:26
Банк Уралсиб подвел результаты работы по направлению малого бизнеса по итогам 2023 года.
Объемы кредитования малого бизнеса в 2023 году выросли более, чем на 25% по сравнению с 2022 годом – до 14,3 млрд рублей, кредитный портфель увеличился более чем на 19% – до 14,8 млрд рублей.
Выдачи гарантий за 2023 год выросли на 23% к показателям предыдущего года – до 47,1 млрд рублей, гарантийный портфель увеличился на 28% – до 45,9 млрд рублей. Рост депозитного портфеля клиентов малого бизнеса составил 23% – до 35,2 млрд рублей.
Банк в 2023 году продолжил развивать линейку продуктов для малого бизнеса, совершенствуя цифровые сервисы и каналы для данного сегмента. В 2023 году была расширена линейка кредитно-гарантийных продуктов: запущены авансовые овердрафты для новых клиентов банка, кредитные продукты с зонтичным поручительством Корпорации МСП, возобновлены продажи скорринговых и упрощенных продуктов.
Уралсиб – банк комплексных решений для бизнеса. Банк активно развивает продукты и сервисы для малого бизнеса с фокусом на цифровые каналы взаимодействия с клиентами. Предпринимателям предлагаются широкая линейка финансовых продуктов и услуг, удобные нефинансовые сервисы, а также возможности бесплатного обучения основам ведения бизнеса. Банк входит в Топ-10 банков по объему кредитования МСБ по итогам 2022 года (по данным «Эксперт РА»).
Подробно о продуктах и услугах Банка Уралсиб для малого бизнеса можно узнать по телефону Центра дистанционного обслуживания бизнеса 8-800-700-77-16, в чате онлайн-банка Уралсиб Бизнес Онлайн, или в офисах Банка Уралсиб, обслуживающих бизнес-клиентов.
Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. ИНН 0274062111.
Стали известны лучшие работодатели России01.02.2024 14:44
Экономика 01.02.2024 14:44
ПСБ отмечен наградой за реализацию проектов к 80-летию Победы в Сталинградской битве01.02.2024 11:21
Экономика 01.02.2024 11:21
«Волжский оргсинтез» перешел в управление «Росхима»31.01.2024 17:49
Экономика 31.01.2024 17:49
Численность рабочей силы в Волгоградской области выросла на 50 тысяч человек31.01.2024 08:43
Экономика 31.01.2024 08:43
Банк Уралсиб вошел в топ-3 самых выгодных автокредитов без первоначального взноса и каско31.01.2024 08:42
Экономика 31.01.2024 08:42
Волгоградские налоговики раскрыли причину роста поступлений в бюджет за 2023 год30.01.2024 18:05
Экономика 30.01.2024 18:05
50% жителей ЮФО считают, что иранские автомобили могут завоевать доверие россиян30.01.2024 16:29
Экономика 30.01.2024 16:29
Карта «120 дней на максимум» банка Уралсиб вошла в топ-10 лучших кредитных карт 2023 года30.01.2024 09:58
Экономика 30.01.2024 09:58
Волгоградские нефтяники контролируют работу оборудования с помощью цифровой системы30.01.2024 09:03
Экономика 30.01.2024 09:03
В Волгоградской области на 2023 год пришелся бум жилищного строительства27.01.2024 13:54
Экономика 27.01.2024 13:54
«Магнит» судится с мэрией Волгограда из-за резко подорожавшей земли под магазинами26.01.2024 15:41
Экономика 26.01.2024 15:41
Центральный рынок и межрайонное БТИ в Волгограде преобразуют из МУП в ООО26.01.2024 11:29
Экономика 26.01.2024 11:29
Волгоградцам назвали крайний срок уплаты налога на сверхприбыль26.01.2024 11:24
Экономика 26.01.2024 11:24
Карта «Прибыль» Банка Уралсиб вошла в топ-3 лучших дебетовых карт 2023 года26.01.2024 08:19
Экономика 26.01.2024 08:19
68% жителей ЮФО считают, что китайский автопром переориентировался на Россию25.01.2024 11:11
Экономика 25.01.2024 11:11