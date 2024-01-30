Экономика

Волгоградские нефтяники контролируют работу оборудования с помощью цифровой системы

Экономика 30.01.2024 09:03
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30.01.2024 09:03


В Волгоградской области продолжают цифровизировать промышленную отрасль. К примеру, отслеживать состояние оборудования и вовремя проводить необходимую замену или ремонт волгоградским нефтепереработчикам помогает специальный цифровой инструмент, адаптированный под нужды завода специалистами предприятия. 
Как уточнили сотрудники НПЗ, это специальный модуль в информационной системе предприятия, база данных, в которой содержится информация обо всем оборудовании. В программе указаны данные не только о количестве и наименовании, но и о сроках плановых ремонтов и замен. 
Программа сама анализирует данные о состоянии оборудования и создает заказ на ремонт и обслуживание.  А также выявляет возможные риски, возникающие в процессе эксплуатации. 
– Система помогает оптимизировать процесс планирования и проведения ремонта и замены оборудования на предприятии, сократить затрачиваемое время и исключить риски, связанные с человеческим фактором. В результате, повышается надежность и безопасность эксплуатации оборудования, исключаются внеплановые простои, увеличиваются межремонтные пробеги, что позволяет работать без сбоев, – пояснили на предприятии. 
Фото: предоставлено НПЗ ЛУКОЙЛа
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