Успейте попасть в «цифровое будущее»: до окончания приема заявок на конкурс остается месяц





29 февраля завершается прием заявок на конкурс региональных журналистов и блогеров«Вместе в цифровое будущее». Проект организовал «Ростелеком» в партнерстве с Минцифры России, федеральным оператором спутниковой связи РТКОММ и Альянсом по защите детей в цифровой среде.

На конкурс принимаются публикации, сюжеты и посты, рассказывающие о цифровых решениях в сфере ИТ, результатах применения digital-сервисов в различных отраслях экономики и жизни. Все конкурсные материалы должны быть опубликованы в СМИ и блогосфере не ранее 1 апреля 2023 года и не позднее 29 февраля 2024 года включительно.

В этом году конкурс состоит из пяти основных номинаций: «Печатная пресса»; «Телевидение и видеоконтент в СМИ»; «Радио и подкасты»; «Интернет-СМИ»; «Социальные медиа» и трех специальных: «Российские решения для ИТ-индустрии: вызовы и перспективы» — от Минцифры России; «Спутники для людей» — от РТКОММ; «Киберриски в детской среде» — от Альянса по защите детей в цифровой среде. Каждый участник в личном кабинете может загрузить до 12 работ: три в основные номинации и по три в каждую из спецноминаций.

— В этом году, не смотря на сокращенный на месяц срок проведения конкурса, мы видим уже много заявок с интересными публикациями, которые достойны победы. И, конечно, мы ожидаем много новых и ярких статей и сюжетов, потому что победители в качестве приза получат уникальную возможность присутствовать при запуске настоящего космического корабля на легендарном космодроме в Байконуре. Это событие станет эпохальным в истории нашего конкурса, который проводится уже 13-ый год подряд, и войдет в летописи нашей страны, — рассказал директор по внешним коммуникациям «Ростелекома» на Юге Вячеслав Плеханов.

На данный момент на конкурс подано более 600 заявок (некоторые из них проходят модерацию на соответствие правилам проекта и будут допущены позже). Самые активные участники — представители массмедиа из Поволжского, Южного, Центрального и Уральского федеральных округов. Наибольшей популярностью пользуются номинации «Интернет-СМИ» и «Телевидение и видеоконтент в СМИ», а также спецноминация «Российские решения для ИТ-индустрии: вызовы и перспективы».

Конкурс «Вместе в цифровое будущее» традиционно проходит на региональном и федеральном уровнях. Победителей определят эксперты медийного сообщества, интернет-отрасли и телекоммуникационного рынка.Итоги регионального этапа конкурса будут подведены в мае, федерального — в июне 2024 года.

Победители федерального этапа (участники, занявшие первые места в основных номинациях, и призеры, отмеченные в спецноминациях) осенью 2024 года посетят крупнейший в мире космодром Байконур и станут свидетелями запуска российского пилотируемого корабля.

*Изображение для новости сгенерировано нейросетью.

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