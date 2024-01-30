Карта «120 дней на максимум» банка Уралсиб вошла в топ-10 лучших кредитных карт 2023 года

Экономика 30.01.2024 09:58
0
30.01.2024 09:58
Кредитная карта «120 дней на максимум» банка Уралсиб вошла в топ-10 итогового рейтинга лучших кредитных карт 2023 года, подготовленного порталом Выберу.ру.
В ходе исследования эксперты суммировали текущие рейтинговые баллы по каждому из продуктов и критерии, отражающие все накопленные за год рейтинговые позиции банков. При составлении итогового рейтинга проводилось комплексное ранжирование по следующим основным параметрам: проценты по кредиту, величина льготного периода, диапазон ставок кредитования, лимит суммы задолженности, стоимость выпуска и обслуживания карты, размер кешбэка в программе лояльности и у партнеров, лимиты на переводы и условия снятия наличных средств, а также ряд других критериев. В итоговый рейтинг попали 20 наиболее выгодных для заемщиков предложений крупнейших российских банков из топ-100 по размерам кредитных портфелей (на 01.11.2023 г).
Более подробно о карте «120 дней на максимум» можно узнать в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. ИНН 0274062111
Стали известны лучшие работодатели России01.02.2024 14:44
Экономика 01.02.2024 14:44
ПСБ отмечен наградой за реализацию проектов к 80-летию Победы в Сталинградской битве01.02.2024 11:21
Экономика 01.02.2024 11:21
Банк Уралсиб увеличил объемы кредитования малого бизнеса на 25% в 2023 году01.02.2024 08:26
Экономика 01.02.2024 08:26
«Волжский оргсинтез» перешел в управление «Росхима»31.01.2024 17:49
Экономика 31.01.2024 17:49
Численность рабочей силы в Волгоградской области выросла на 50 тысяч человек31.01.2024 08:43
Экономика 31.01.2024 08:43
Банк Уралсиб вошел в топ-3 самых выгодных автокредитов без первоначального взноса и каско31.01.2024 08:42
Экономика 31.01.2024 08:42
Волгоградские налоговики раскрыли причину роста поступлений в бюджет за 2023 год30.01.2024 18:05
Экономика 30.01.2024 18:05
50% жителей ЮФО считают, что иранские автомобили могут завоевать доверие россиян30.01.2024 16:29
Экономика 30.01.2024 16:29
Волгоградские нефтяники контролируют работу оборудования с помощью цифровой системы30.01.2024 09:03
Экономика 30.01.2024 09:03
В Волгоградской области на 2023 год пришелся бум жилищного строительства27.01.2024 13:54
Экономика 27.01.2024 13:54
«Магнит» судится с мэрией Волгограда из-за резко подорожавшей земли под магазинами26.01.2024 15:41
Экономика 26.01.2024 15:41
Центральный рынок и межрайонное БТИ в Волгограде преобразуют из МУП в ООО26.01.2024 11:29
Экономика 26.01.2024 11:29
Волгоградцам назвали крайний срок уплаты налога на сверхприбыль26.01.2024 11:24
Экономика 26.01.2024 11:24
Карта «Прибыль» Банка Уралсиб вошла в топ-3 лучших дебетовых карт 2023 года26.01.2024 08:19
Экономика 26.01.2024 08:19
68% жителей ЮФО считают, что китайский автопром переориентировался на Россию25.01.2024 11:11
Экономика 25.01.2024 11:11