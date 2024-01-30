Карта «120 дней на максимум» банка Уралсиб вошла в топ-10 лучших кредитных карт 2023 года





Кредитная карта «120 дней на максимум» банка Уралсиб вошла в топ-10 итогового рейтинга лучших кредитных карт 2023 года, подготовленного порталом Выберу.ру.

В ходе исследования эксперты суммировали текущие рейтинговые баллы по каждому из продуктов и критерии, отражающие все накопленные за год рейтинговые позиции банков. При составлении итогового рейтинга проводилось комплексное ранжирование по следующим основным параметрам: проценты по кредиту, величина льготного периода, диапазон ставок кредитования, лимит суммы задолженности, стоимость выпуска и обслуживания карты, размер кешбэка в программе лояльности и у партнеров, лимиты на переводы и условия снятия наличных средств, а также ряд других критериев. В итоговый рейтинг попали 20 наиболее выгодных для заемщиков предложений крупнейших российских банков из топ-100 по размерам кредитных портфелей (на 01.11.2023 г).

Более подробно о карте «120 дней на максимум» можно узнать в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ»









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