Общество

Мечта в подарок: волгоградец выиграл квартиру за покупку в 300 рублей

Общество 29.01.2024 17:27
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29.01.2024 17:27


В то, что под Новый год чудеса все же случаются, волгоградец Алексей Феофанов верит теперь безусловно. Самым первым подарком ему в наступившем году стала однокомнатная квартира с панорамными окнами от надежного застройщика ООО «СЗ «Стройф». Для того, чтобы стать обладателем этого прекрасного жилья, нужно было всего лишь… совершить покупку от 300 рублей в одном из магазинов «Покупочка», «Покупалко» или «Га-Га» и зарегистрировать свой чек в отделе продаж жилого квартала «Новый». 
В общей сложности участниками беспрецедентной по своим условиям акции «НАКO(У)ПИ НА КВАРТИРУ», проходившей с 7 августа 2023 года по 31 января 2024 года, стали 170 человек, но удача улыбнулась лишь одному – победителя определили с помощью генератора случайных чисел в присутствии всех, кто зарегистрировал свои чеки. 
Узнав о своей победе, Алексей не мог сдержать эмоций и долго не верил в свою Фортуну. В беседе с организаторами акции он признался, что новую квартиру в жилом комплексе «Новый» в Тракторозаводском районе Волгограда он в будущем подарит своей дочери.
И роскошнее подарка, пожалуй, и придумать нельзя, ведь жилой комплекс «Новый» уже сейчас называют флагманской застройкой Тракторозаводского района, территории которого переживают второе рождение. 
Основное преимущество возводимых домов заключается в их близости к Волге – а это и живописный вид на реку, и пространство, и чистый воздух, а еще – в уникальной концепции «город в городе».

Авторы проекта ЖК «Новый» по заказу ООО «СЗ «Стройф» постарались предусмотреть все запросы будущих владельцев новых квартир, и в первую очередь позаботились о создании на территории ЖК удобной наземной парковки для личных автомобилей. Также в шаговой доступности располагается все необходимое для комфортной жизни: от продуктовых магазинов до детского сада.
Чтобы сохранить и подчеркнуть камерность жилого пространства, было решено возвести комплекс домов разной этажности – уйти от строгости и лаконичности высоток, которые характерны для деловой застройки, и поиграть с цветом и контрастом домов разной высоты. Идея полностью себя оправдала: при одном только взгляде на общий проект возникает ощущение уюта и спокойного комфорта.

Особое внимание было уделено и планировке благоустройства внутридворовой территории. Каждый дом имеет свой большой двор с богатой растительной палитрой и разнообразными общественными зонами для отдыха взрослых и детей.

И все это – поблизости от главных городских магистралей и общегородских социальных объектов. До ЖК «Новый» одинаково удобно добираться как на своем авто, так и на общественном транспорте, тем более что в ближайших планах муниципалитета и региона – продолжение строительства Нулевой продольной.
Шагая в ногу со временем, чутко прислушиваясь к современным тенденциям, специалисты ООО «СЗ «Стройф» заранее подумали о владельцах электрокаров, которые все больше завоевывают популярность среди волгоградских автомобилистов. Так, на территории ЖК «Новый» уже появилась зарядная станция для электрических автомобилей. 

А еще – продумали до мелочей дизайн квартир в зависимости от количества комнат, вкусов и перспективных планов новоселов. Каждый метр в жилых помещениях функционален и эргономичен, но при этом нет ограничения в самовыражении – пространством можно распорядиться так, как нужно конкретному жильцу. 
Удивительно, но при этом обилии великолепных опций цены на квартиры приятно поражают своей доступностью. При этом приобрести жилье в ЖК «Новый» можно любым удобным способом – в ипотеку с особенно выгодными для клиентов ООО «СЗ «Стройф» условиями, а также с использованием материнского капитала. Сотрудники офиса продаж с удовольствием и совершенно бесплатно проконсультируют каждого заинтересовавшегося по всем вопросам и помогут оформить все необходимые документы. 
Поэтому не откладывайте исполнение своей мечты – ведь чудеса творим мы сами.
Отдел продаж: +7(8442) 59-09-00;
Офис продаж: г. Волгоград, ул. Советская, д. 28, цоколь 1 и ул. Тракторостроителей (рядом с ЖК «Новый»)
Реклама. ООО «СЗ «Стройф» ИНН3459079018

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