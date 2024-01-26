Телеком 26.01.2024 10:48
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26.01.2024 10:48
Абоненты оператора в 42 населенных пунктах региона теперь могут пользоваться стабильной голосовой связью, а также общаться с родными с помощью высокоскоростного мобильного интернета.
В зоне действия покрытия сети оказались поселки области численностью до тысячи человек. Особое внимание было уделено местам, где проживает не более 200-300 человек: Камышинский, Дубовка, Калиновка, Нагорный, Субботин, Малогубинский, Средняя Камышинка и других.
— До недавнего времени на территории поселений не было устойчивого сигнала связи. Нам важно, чтобы каждый абонент в любой момент мог позвонить близким или в экстренные службы, выйти в Сеть, узнать новости. Зачастую интернет здесь является единственным способом для связи с внешним миром и получения современных услуг, — отмечает Антон Павленко, директор МегаФона в Волгоградской области.
Аналитики оператора выяснили, что в первый месяц 2024 года селяне прокачали свыше трех тысяч Гб данных. Такой объём информации эквивалентен беспрерывному просмотру фильма «Холоп» на протяжении 600 часов, основной сюжет которого разворачивается в небольшой российской глубинке.
Новое оборудование также обеспечивает абонентам использование технологии VoLTE, она позволяет разговаривать по мобильному, при этом оставаться онлайн. Соединение устанавливается за пару секунд, и гарантирует высокое качество передачи голоса и низкий уровень фонового шума. Жители области в 2023 году использовали цифровое общение на 18% больше, чем в 2022 году. Суммарный трафик составил свыше 2,4 млрд минут в месяц или 4,6 лет беспрерывно.
Фото предоставлено ПАО «МегаФон»
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