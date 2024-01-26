Карта «Прибыль» Банка Уралсиб вошла в топ-3 лучших дебетовых карт 2023 года

Экономика 26.01.2024 08:19
0
26.01.2024 08:19
Карта «Прибыль» Банка Уралсиб заняла 2 место в итоговом рейтинге лучших дебетовых карт 2023 года, подготовленного порталом Выберу.ру.
В исследовании эксперты учли все накопленные банками позиции в рейтингах Выберу.ру по дебетовым картам в течение всего 2023 года. При ранжировании продуктов анализировались такие параметры как размер ставки на остаток средств на счёте карты, величина кешбэка и условия обмена бонусов на рубли, условия перевода средств в другие банки и снятия наличных, стоимость выпуска и обслуживания карты, а также набор дополнительных сервисов (оформление онлайн, доставка карты) и ряд других параметров. В итоговый рейтинг попали 20 наиболее выгодных предложений российских банков из топ-100 по активам (на 01.12.23 г.).
«Прибыль» – флагманский карточный продукт Банка Уралсиб, сочетающий в себе наиболее востребованные у клиентов возможности – кешбэк за покупки и процент на остаток, а также возможность онлайн-заказа и доставки на дом. Для новых клиентов* в первый месяц после открытия карты начисляется 16% годовых на ежедневный остаток средств до 500 тыс. рублей включительно – вне зависимости от выполнения условий. Во второй месяц – та же ставка действует при условии совершения ежемесячных покупок по карте на сумму не менее 10 тысяч рублей. С третьего месяца действуют стандартные условия начисления процентов для действующих клиентов – 12% годовых на ежедневный остаток собственных средств до 500 тыс. рублей включительно, при условии совершения ежемесячных покупок по карте на сумму не менее 10 тысяч рублей.
Более подробно о карте «Прибыль» можно узнать в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
*Новыми считаются клиенты, не являвшиеся держателями карты «Прибыль» на протяжении 12 месяцев, предшествующих открытию карты на указанных условиях.
Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. ИНН 0274062111
68% жителей ЮФО считают, что китайский автопром переориентировался на Россию25.01.2024 11:11
Экономика 25.01.2024 11:11
Регулятор нашел причины подорожания яиц, кур и рыбы в Волгоградской области25.01.2024 11:03
Экономика 25.01.2024 11:03
Банк Уралсиб вошел в топ-3 самых выгодных банков для открытия вклада25.01.2024 10:13
Экономика 25.01.2024 10:13
«Достигли дна?»: дизтопливо в Волгоградской области подешевело на 17 копеек25.01.2024 08:40
Экономика 25.01.2024 08:40
В цехе «Красного Октября» реконструировано центральное отопление24.01.2024 08:36
Экономика 24.01.2024 08:36
Банк Уралсиб вошел в топ-10 рейтинга банковских сайтов по приросту популярности в 2023 году23.01.2024 08:31
Экономика 23.01.2024 08:31
Камышинская ТЭЦ избежала банкротства22.01.2024 18:42
Экономика 22.01.2024 18:42
ЕвроХим-ВолгаКалий укрепляет систему производственной безопасности22.01.2024 12:18
Экономика 22.01.2024 12:18
«Росгосстрах»: в 2023 году средняя выплата клиентам за поврежденное жилье и имущество увеличилась на 7%19.01.2024 08:08
Экономика 19.01.2024 08:08
Капуста и куры подешевели в Волгоградской области18.01.2024 21:00
Экономика 18.01.2024 21:00
Волгоградцы потеряли интерес к дешевым куриным яйцам18.01.2024 12:56
Экономика 18.01.2024 12:56
«Красный Октябрь» прокатал новый сплав стали для оборудования химической промышленности18.01.2024 11:16
Экономика 18.01.2024 11:16
На волгоградских АЗС выросли цены на три вида бензина18.01.2024 08:13
Экономика 18.01.2024 08:13
Зарплата волгоградцев оказалась ниже среднероссийской на 10 тысяч16.01.2024 14:43
Экономика 16.01.2024 14:43
ТМК открыла на ВТЗ новый участок отделки труб из нержавеющих марок стали16.01.2024 14:30
Экономика 16.01.2024 14:30