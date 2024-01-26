Карта «Прибыль» Банка Уралсиб вошла в топ-3 лучших дебетовых карт 2023 года





Карта «Прибыль» Банка Уралсиб заняла 2 место в итоговом рейтинге лучших дебетовых карт 2023 года, подготовленного порталом Выберу.ру

В исследовании эксперты учли все накопленные банками позиции в рейтингах Выберу.ру по дебетовым картам в течение всего 2023 года. При ранжировании продуктов анализировались такие параметры как размер ставки на остаток средств на счёте карты, величина кешбэка и условия обмена бонусов на рубли, условия перевода средств в другие банки и снятия наличных, стоимость выпуска и обслуживания карты, а также набор дополнительных сервисов (оформление онлайн, доставка карты) и ряд других параметров. В итоговый рейтинг попали 20 наиболее выгодных предложений российских банков из топ-100 по активам (на 01.12.23 г.).

«Прибыль» – флагманский карточный продукт Банка Уралсиб, сочетающий в себе наиболее востребованные у клиентов возможности – кешбэк за покупки и процент на остаток, а также возможность онлайн-заказа и доставки на дом. Для новых клиентов* в первый месяц после открытия карты начисляется 16% годовых на ежедневный остаток средств до 500 тыс. рублей включительно – вне зависимости от выполнения условий. Во второй месяц – та же ставка действует при условии совершения ежемесячных покупок по карте на сумму не менее 10 тысяч рублей. С третьего месяца действуют стандартные условия начисления процентов для действующих клиентов – 12% годовых на ежедневный остаток собственных средств до 500 тыс. рублей включительно, при условии совершения ежемесячных покупок по карте на сумму не менее 10 тысяч рублей.

Более подробно о карте «Прибыль» можно узнать в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

*Новыми считаются клиенты, не являвшиеся держателями карты «Прибыль» на протяжении 12 месяцев, предшествующих открытию карты на указанных условиях.













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