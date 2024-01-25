Молодые специалисты ЕвроХим-ВолгаКалия «погрузили» школьников в профессию





Профориентационные уроки в школе № 1 города Котельниково в честь Дня студента провели молодые специалисты ЕвроХим-ВолгаКалия.

На встрече с учениками десятого класса представители Совета молодежи поделились своим опытом выбора профессии. Ребята рассказали школьникам о том, как они нашли свою специальность, где они учились, какими были их первые шаги в профессиональной жизни. Ведущий специалист Учебного центра Александр Вигура, ведущий специалист производственного отдела Анна Глущенко и лаборант химического анализа методико-аналитической службы Валерия Пятиконова познакомили детей с самыми интересными и увлекательными аспектами своих профессий.

Сотрудники предприятия представили ребятам свой интерактивный проект. Каждому участнику встречи предложили зайти на тестовый сайт и ответить на вопросы викторины об истории и текущей деятельности градообразующего предприятия ЕвроХим-ВолгаКалий.

Тест был вполне серьезным, на обдумывание каждого вопроса давалось 30 секунд, но все школьники прекрасно справились, потому что у многих ребят родители или другие старшие родственники успешно работают на Гремячинском горно-обогатительном комбинате, мощности которого развивает ЕвроХим-ВолгаКалий. За проявленные знания и смекалку каждый участник конкурса получил полезный подарок на память от предприятия.

Валерия Пятиконова представила вниманию детей видеосюжет, в котором она и ее коллеги показали, как проходит рабочий день лаборанта методико-аналитической службы, какие интересные и важные задачи решают они в своей ежедневной деятельности.

Практические результаты достижений коллектива предприятия ребята могли увидеть своими глазами. Старшие друзья привезли и показали детям куски сильвинита – породы, добываемой в глубинах Гремячинского месторождения, основы ценного для сельского хозяйства удобрения – хлорида калия. А о том, как именно сильвинит превращается в удобрение рассказал Александр Вигура.

– Это был прекрасный урок не только для детей, но и для нас, – сказала Валерия Пятиконова. – Отвечая на вопросы ребят, мы по-новому взглянули на свое предприятие. Мы с гордостью рассказали о том, какую важную работу мы делаем, какие возможности для профессионального и личного роста создает для нас ЕвроХим-ВолгаКалий, и как нам повезло в том, что наша профессиональная дорога началась именно с этого предприятия.

Фото предоставлено пресс-службой ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий»

Реклама. ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий», ИНН 7710473036