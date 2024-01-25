Банк Уралсиб вошел в топ-3 самых выгодных банков для открытия вклада

Экономика 25.01.2024 10:13
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25.01.2024 10:13
Банк Уралсиб вошел в топ-3 рейтинга самых выгодных банков для открытия вклада в январе 2024 года, который подготовил портал Brobank.ru. Рейтинг подготовлен на основе анализа предложений 50 крупнейших банков по активам, у которых есть хотя бы один офис в Москве, по состоянию на 22.01.2024 года.
Банки в нем ранжированы исходя из предлагаемой максимальной доходности по розничным вкладам в рублях для массового сегмента. При составлении рейтинга эксперты портала учитывали только фиксированные ставки и общедоступные вклады, не рассматривая предложения, предназначенные для отдельных клиентских сегментов (зарплатных, пенсионеров, премиальных). Также из анализа были исключены совместные продукты кредитных организаций и сторонних компаний – анализировались только вклады, которые открываются непосредственно в банке, при этом не требуется дополнительных действий (например, регистрации на стороннем ресурсе) или обязательной покупки дополнительных продуктов (например, страховых). Минимальная сумма вклада не должна превышать 3 млн рублей.
Наиболее доходным продуктом в депозитной линейке Уралсиба является вклад «Доход». Доходность по вкладам вида «Доход» составляет 12,97 – 16,51% годовых с учетом капитализации процентов, в зависимости от срока, пакета услуг и суммы вклада.
Подробную информацию и полные условия по вкладам и накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
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