Экономика

В цехе «Красного Октября» реконструировано центральное отопление

Экономика 24.01.2024 08:36
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24.01.2024 08:36


На металлургическом заводе в цехе отделки металлопроката (ЦОМП) завершаются работы по созданию системы централизованного отопления. Специалисты подрядной организации заменили порядка шести тысяч метров тепловой сети.
В начале июня работники подрядной организации приступили к демонтажу старых трубопроводов и узла управления системой отопления. На сегодня в пролетах цеха установлено около ста подвесных тепловентиляторов и двадцать напольных калориферов.
Промышленные вентиляторы позволяют отапливать большие площади при минимальных затратах и удобны в эксплуатации. Также специалисты заменили прежние трубы на новые большего диаметра. Для ограничения поступления холодного воздуха в производственное помещение над всеми воротами цеха смонтированы новые мощные воздушные тепловые завесы.
Сейчас работы выполнены на 90% – подрядчику осталось проложить отдельную линию отопления к помещениям внутри цеха.
– Модернизация систем централизованного отопления в производственных подразделениях – один из важнейших проектов по созданию комфортных условий труда для сотрудников, – подчеркнул генеральный директор Константин Волков. – Новые тепловые сети будут проведены в этом году еще и в цехе отделки листового проката. Здесь запланирован большой объем работ: установка новых труб отопления и увеличение количества тепловых установок.
Отметим, в рамках мероприятий по улучшению условий труда за 2023 год был выполнен целый комплекс работ по замене освещения, обновлению кровли и остекления в цехах. Выполнен ремонт более 8 километров дорог, обустроены новые парковочные пространства, после ремонта открыты три новых столовых и бытовые помещения автотранспортного цеха и электросталеплавильного цеха №3.
В планах на этот год – ремонт душевых и раздевалок в отделении по ремонту металлургического оборудования цеха по ремонту металлургического оборудования и отделении отделки металла обжимного крупносортного цеха. Также продолжится реализация проектов по обновлению инфраструктуры предприятия.
Фото предоставлено АО «Корпорация Красный Октябрь»  
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