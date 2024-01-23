



В рамках национального проекта «Производительность труда» в Волгограде стартовала уникальная программа обучения для руководителей подразделений комбината социального питания ООО «Виво Маркет». Проект нацелен на повышение эффективности работы предприятий, улучшение качества производимой продукции и снижение издержек.

- В рамках национального проекта команда комбината питания проходит обучение по внедрению в нашу систему инструментов бережливого производства. Это обучение позволит улучшить производственные процессы на комбинате и, таким образом, увеличить нашу производительность и прибыль компании, - рассказала заместитель директора по производству ООО «Виво Маркет» Виана Короткова.





Обучение проходит по специально разработанной программе, которая включает в себя теоретические и практические занятия. Участники курса узнают о современных методах управления производством, научатся анализировать и оптимизировать производственные процессы.

Теоретическая часть обучения состоит из двух модулей.

В первом модуле участники знакомятся с основами бережливого производства, инструменты которой позволяют минимизировать потери и повысить эффективность текущей деятельности. С программой 5С предназначенной для организации безопасного и эффективного рабочего места. Изучают основы картирования, позволяющего выявить и устранить потери и оптимизировать продуктовый процесс. Разрабатывают программу по увеличению производительности, которую будут реализовывать в течение трех лет.

Второй модуль теоретической части посвящен изучению и получению практического навыка применения «Стандартизированной работы», предназначенного для повышения эффективности работы персонала, повышение качества выполняемых работ.

После завершения теоретической части обучения пройдет отбор кандидатов на инструкторов по бережливому производству. Кандидаты пройдут обязательную сертификацию на право проведения программ инструкторов по бережливому производству и стажировку на собственном предприятии.

- Я очень рада, что у нас появилась возможность пройти подобное обучение. Это новая и очень полезная информация. Я обязательно буду применять на практике все инструменты, которые получила, потому что они действительно работают, мы уже в процессе обучения смогли убедиться в этом, - поделилась впечатлениями Светлана Григорьева, главный специалист отдела закупок.

По итогам проекта производительность труда на комбинате питания должна увеличиться на 5% в год, участники обучения ставят перед собой амбициозную цель - обеспечить рост производительности на 20% в год.

Напомним, комбинат питания «Виво Маркет» стал 69-м участником нацпроекта «Производительность труда» от Волгоградской области. Руководство и активные специалисты компании пройдут обучение базовым основам бережливого производства. После внедрения улучшений оператор социального питания сможет самостоятельно тиражировать полученный опыт на другие производственные процессы.





Фото предоставлено ООО «Виво Маркет»