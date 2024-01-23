Киберпонедельник в билайне: скидки на смартфоны и аксессуары до 50%

Телеком 23.01.2024 14:08
0
23.01.2024 14:08
С 22 января в билайне стартует Киберпонедельник. Вплоть до 31 января клиенты мобильного оператора могут найти в интернет-магазине билайна и офисах продаж широкий ассортимент смартфонов и аксессуаров со скидками до 50%.
Одним из таких выгодных предложений является смартфон Infinix Note 30, который во время акции доступен со скидкой. Смартфон привлекает внимание своей 45-ваттной быстрой зарядкой, которая заряжает устройство до 75% всего за 30 минут. Это делает его удобным вариантом для тех, кто ценит быстроту и продуктивность. А основная камера смартфона на 64 Мп и селфи-камера на 16 Мп позволяют делать качественные снимки в любое время дня и ночи, ведь с режимом «Супер ночь» камеры автоматически подстраиваются под меняющиеся условия освещения.
Киберпонедельник в билайне — это возможность приобрести не только смартфоны, но и другие актуальные гаджеты по привлекательным ценам.
Полные условия акции доступны по ссылке.
Фото предоставлено билайном.
Реклама ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте: beeline.ru
г. Москва, ОГРН 1027700166636, ИНН 7713076301
«Ростелеком» обеспечил социальной мобильной связью очередные 25 сел в Волгоградской области18.01.2024 13:39
Телеком 18.01.2024 13:39
Новогодний Wink.ru: какие фильмы и сериалы больше всего смотрели на каникулах10.01.2024 12:07
Телеком 10.01.2024 12:07
Волгоградцы на 19% чаще меняли смартфоны в 2023 году29.12.2023 12:43
Телеком 29.12.2023 12:43
Китайские бренды впервые заняли все верхние позиции в розничной сети МегаФона и Yota26.12.2023 14:27
Телеком 26.12.2023 14:27
Женщины в этом году чаще заходили во «ВКонтакте», а мужчины — на YouTube26.12.2023 12:17
Телеком 26.12.2023 12:17
Выгодные комплекты: популярные модели смартфонов по специальной цене только в билайне25.12.2023 11:55
Телеком 25.12.2023 11:55
Количество пользователей VoWiFi удвоилось: как технология поможет в праздничной суете22.12.2023 16:24
Телеком 22.12.2023 16:24
Клиенты билайна получат кешбэк при оплате покупок в RuStore22.12.2023 10:41
Телеком 22.12.2023 10:41
Tele2 поможет порадовать близких к Новому году21.12.2023 18:14
Телеком 21.12.2023 18:14
Сэкономить в новогоднем отпуске: у абонентов билайна вырос интерес к технологии VoWiFi18.12.2023 12:45
Телеком 18.12.2023 12:45
+ 1: клиенты Tele2 в Волгограде получают кофе в подарок18.12.2023 10:13
Телеком 18.12.2023 10:13
Билайн повысил лояльность корпоративных клиентов с помощью аудиобейджей15.12.2023 17:47
Телеком 15.12.2023 17:47
Волгоград вошел в топ-3 качающих стадионов Юга и Кавказа15.12.2023 12:47
Телеком 15.12.2023 12:47
Tele2 усилила инфраструктуру в крупных жилых комплексах в Волгограде и Волжском13.12.2023 10:49
Телеком 13.12.2023 10:49
«Единый мониторинг 2.0» от билайн бизнес: что нового?13.12.2023 08:30
Телеком 13.12.2023 08:30