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Киберпонедельник в билайне: скидки на смартфоны и аксессуары до 50%

Телеком 23.01.2024 14:08
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23.01.2024 14:08


С 22 января в билайне стартует Киберпонедельник. Вплоть до 31 января клиенты мобильного оператора могут найти в интернет-магазине билайна и офисах продаж широкий ассортимент смартфонов и аксессуаров со скидками до 50%.
Одним из таких выгодных предложений является смартфон Infinix Note 30, который во время акции доступен со скидкой. Смартфон привлекает внимание своей 45-ваттной быстрой зарядкой, которая заряжает устройство до 75% всего за 30 минут. Это делает его удобным вариантом для тех, кто ценит быстроту и продуктивность. А основная камера смартфона на 64 Мп и селфи-камера на 16 Мп позволяют делать качественные снимки в любое время дня и ночи, ведь с режимом «Супер ночь» камеры автоматически подстраиваются под меняющиеся условия освещения.
Киберпонедельник в билайне — это возможность приобрести не только смартфоны, но и другие актуальные гаджеты по привлекательным ценам.
Полные условия акции доступны по ссылке.
Фото предоставлено билайном.
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г. Москва, ОГРН 1027700166636, ИНН 7713076301
 

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