Экономика

Банк Уралсиб вошел в топ-10 рейтинга банковских сайтов по приросту популярности в 2023 году

Экономика 23.01.2024 08:31
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23.01.2024 08:31


Сайт Банка Уралсиб вошел в топ-10 рейтинга банковских сайтов с максимальным приростом популярности в январе-декабре 2023 года, согласно исследованию портала Brobank.ru. Также официальный сайт Уралсиба занял 12 место в рейтинге самых популярных банковских сайтов 2023 года в том же исследовании.
Самые популярные сайты банков 2023 года определялись на основе анализа данных по их среднемесячной посещаемости за указанный период. Всего при составлении рейтингов анализировались 150 крупнейших по активам кредитных организаций. Данные собраны с помощью сервисов проверки сторонних ресурсов: SimilarWeb, SpyMetrics, PR-CY, Be1. На основе собранной информации был составлен Топ-50 самых популярных сайтов кредитных организаций. Изменение популярности определялось как разница среднемесячной посещаемости сайтов в 2023 и 2022 годах.

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