Экономика

ЕвроХим-ВолгаКалий укрепляет систему производственной безопасности

Экономика 22.01.2024 12:18
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22.01.2024 12:18


На Гремячинском горно-обогатительном комбинате внедряются новые методы контроля производственной безопасности и охраны труда.
Теперь руководители и сотрудники службы производственной безопасности и начальники участков проводят комплексы профилактических мероприятий по охране труда во время каждой рабочей смены. В комплекс входят предсменные медосмотры и инструктажи, тщательная проверка исправности многочисленных механизмов и оборудования. Обязательный элемент производственной безопасности – СТОП-часы, во время которых работники знакомятся с актуальными вопросами охраны труда, обсуждают возможные опасные ситуации и сценарии действий работника при угрозе производственной опасности. 
Обязательны к выполнению и принятые на предприятии «Золотые правила безопасности» – свод норм поведения на объектах поверхностного комплекса и рудника. Нарушение «Золотых правил безопасности» недопустимо и влечет за собой самые строгие меры вплоть до увольнения.
Поэтапное развитие культуры безопасного труда необходимо для обеспечения безопасности здоровья и жизни горнорабочих и сотрудников поверхностного комплекса Гремячинского горно-обогатительного комбината, относящегося к производственным объектам IV класса опасности.
Внедрение дополнительных мер безопасности приводит к увеличению продолжительности рабочих смен и производится в полном соответствии с положениями Трудового кодекса РФ и по согласованию с профсоюзной организацией ЕвроХим-ВолгаКалия. Оплата осуществляется в полном объеме, в том числе с доплатами за время передвижения до рабочего места и обратно.
Главная задача введения в действие нового формата профилактики – укрепление системы производственной безопасности и предупреждение несчастных случаев на производстве. 
С этой целью на ЕвроХим-ВолгаКалии уже реализуются несколько программ. 
SafeStart – это образовательный проект, который помогает сотрудникам заранее видеть риск и осознанно управлять своим поведением, чтобы не допускать ошибок в производственных и бытовых ситуациях. Пятнадцать сотрудников поверхностного комплекса, пользующихся авторитетом среди коллег, прошли обучение как тренеры этой образовательной программы. Свои знания и навыки внутренние тренеры передали 530 работникам поверхностного комплекса Гремячинского ГОКа.
Предотвратить потенциально опасные производственные ситуации помогает еще один проект – поведенческий аудит безопасности (ПАБ). В 2023 году на предприятии проведено 5974 ПАБ, из которых 1670 выявили возможность опасных действий. Каждое остановленное опасное действие – это предотвращенное происшествие или спасённая жизнь.
По результатам проведенных аудитов работники выдвинули 381 предложение по улучшению условий труда. На основе этих предложений разработан комплекс мероприятий, из которых 320 уже выполнено, а 61 находится в работе.
Эффективным инструментом производственной безопасности показала себя система управления рисками. «Охота на риски», проведенная на объектах Гремячинского горно-обогатительного комбината, выявила более 213 потенциально опасных процессов, из которых почти половина – с высоким уровнем опасности. По итогам было разработано 587 корректирующих мероприятий, из которых 323 уже проведено, а 264 находятся в работе.
Охрана здоровья и жизней работников – важнейший из приоритетов ЕвроХим-ВолгаКалия, и предприятие направляет все организационные, административные и технические ресурсы для формирования культуры безопасного поведения на производстве, поддержания безопасности рабочих мест, оборудования и конструкций.

Фото предоставлено пресс-службой ООО "Еврохим-ВолгаКалий"
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