



Общий объем выплат «Росгосстраха» в 2023 году по договорам имущественного страхования физических лиц превысил 2,04 млрд рублей — эта сумма почти на 6,5% больше, чем годом ранее. Таким образом, в каждый рабочий день старейшая страховая компания страны возмещала клиентам за утраченное или поврежденное жилье и имущество более 8,26 млн рублей — или на 7% больше, чем этот показатель был в 2022 году.

Как рассказала начальник Управления выплат по страхованию имущества и ответственности «Росгосстраха» Юлия Серова, на увеличение страховых выплат по имущественным рискам граждан повлияло сразу несколько факторов. Это и пожары, охватившие отдельные регионы страны прошлой весной, и, следовательно, увеличившие общий объем страховых выплат. И увеличение страховой суммы самими собственниками жилья. Люди отдают себе отчет, что страховая сумма должна быть адекватной рыночным ценам. Ведь заниженная при заключении договора стоимость дома автоматически снижает и размер возмещения, которого может не хватить на то, чтобы оперативно восстановить жилье при наступлении страхового случая.

В общем количестве обращений в «Росгосстрах» доля владельцев строений (домов, дач, гаражей, бань) в 2,5 раза выше, чем владельцев квартир — по сравнению с 2022 годом это соотношение не изменилось. Изменилось соотношение суммы страховых выплат домовладельцам: если в 2022 году оно была в 9 раз больше, чем владельцам жилья в многоквартирных домах, то в 2023 году — в 6,7 раза.

Самые крупные выплаты собственникам домов были из-за пожаров, на которые пришлось 22,5% заявлений клиентов о страховых событиях — это почти на 5 процентных пунктов больше, чем годом ранее. И тенденция роста обращений из-за пожаров сохраняется.

Самую большую сумму — почти 34 млн рублей — получил владелец дома, расположенного в городском округе Черноголовка в Подмосковье: здание из бруса с мансардой и террасой, как и имущество внутри, сгорели полностью из-за аварийной работы электросети. А самую маленькую — владелец дома в Ульяновской области: злоумышленники незначительно повредили наличник окна, хозяину выплатили 190 рублей. В целом же средняя выплата по страховым случаям в частном домостроении в прошлом году превысила 106 тыс. рублей.

Как и годом ранее, кражи оказались на четвертом месте среди страховых случаев в частном секторе — на них пришлось порядка 7% заявлений. А самые распространенные случаи в этом сегменте — ущерб домам и строениям из-за природных явлений: стихийных бедствий, сильного ветра, паводков, града. Как сообщила Юлия Серова, с природными катаклизмами связаны около 62% заявлений по ущербу домам и строениям (годом ранее на них прошлась половина всех заявлений по ущербу в частном секторе). Нередко разрушения получал не один дом, а сразу несколько. Всего в прошлом году сотрудники Блока урегулирования убытков «Росгосстраха» зафиксировали 26 масштабных страховых событий (в 2022 году — 14), из них 4 — это массовые пожары.

- В случае массовых убытков в «Росгосстрахе» действует особый режим урегулирования страховых случаев: компания берет на себя, в частности, сбор документов из компетентных органов для того, чтобы пострадавшие получили возмещение как можно быстрее, — говорит Юлия Серова.

Чаще всего о наступлении страхового события с недвижимостью или домашним имуществом в частном секторе в 2023 году сообщали клиенты компании из Пензенской области и Башкортостана — на долю этих регионов пришлось по 9,8% заявлений; 9,15% заявлений подали клиенты из Татарстана; 7,7% — из Москвы и Подмосковья; 6,8% — собственники домов из Чувашии.



