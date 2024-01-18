Сотрудник ЕвроХим-ВолгаКалия Антон Нагайцев стал победителем конкурса «Я – репортер»





Начальник смены участка эксплуатации цеха теплогазоводоснабжения и канализации управления энергообеспечения технической дирекции ЕвроХим-ВолгаКалия Антон Нагайцев стал победителем конкурса «Я – репортер» в номинации «Лучшая печатная публикация».

Творческое состязание для сотрудников в регионах присутствия своих предприятий организовала компания ЕвроХим.

Антон направил на конкурс замечательное эссе о проекте «Котельниково – земля героев», высоко оценённое компетентным жюри.

На Гремячинский горно-обогатительный комбинат Антон Нагайцев приехал из Волгограда, который с уважением и любовью называет городом – героем. В Котельниково его внимание привлекло большое количество акций, мероприятий и другой социальной работы, проводимой в рамках проекта «Котельниково – земля героев».

Этот проект реализует в городе Котельниково предприятие ЕвроХим-ВолгаКалий. Главная задача проекта – развитие всех сфер жизни города на основе уникальных природных особенностей, богатейшего исторического и духовного наследия народов, населяющих самый южный край Волгоградской области.

- Мне стало интересно, что это за герои, и почему Котельниково — их земля? Я узнал, например, про рождение великих казаков Степана Разина и Емельяна Пугачёва на этой земле. Больше всего меня удивило, что именно в Котельниковском районе произошел переломный момент Сталинградской битвы, когда такие герои, как Михаил Диасамидзе, Георгий Кузьмин, Алексей Алелюхин, Константин Абрамов, Ази Асланов, Армен Айриев и многие другие солдаты и офицеры, которых продолжают помнить, не дали прорвать немецкой группировке «ДОН» под руководством фельдмаршала Манштейна нашу линию обороны. По версии некоторых историков, без этого сражения, возможно, и не было бы пленения 6-ой армии фельдмаршала Паулюса, - рассуждает Антон в своем эссе.

Сейчас ЕвроХим-ВолгаКалий в рамках проекта «Котельниково – земля героев» вносит большой вклад в развитие города. По выражению автора, в составе коллектива этого предприятия он «наблюдает за историей из первых рядов».

- То, как ЕвроХим участвует в социальных проектах, как воплощает в жизнь «Парк Героев» невероятно ценно для горожан, ведь это задел в том числе и на их будущее. Проект «Котельниково — Земля Героев» победил в конкурсе «Лучшие социальные проекты России 2020-2021» в номинации «Развитие территорий», а также вошел в сборник лучших практик гражданской активности в России. Это о чем-то, да говорит! - с гордостью констатирует Антон. - Думаю, немногие знают, что ЕвроХим принял участие и в создании парка у подножья главной высоты России — Мамаева Кургана.

Антон Николаевич полностью разделяет и поддерживает стремление своего предприятия создать новый более высокий уровень жизни для сотрудников и всех горожан, сделать город Котельниково комфортным, красивым и благоустроенным:





- Все мы герои, в той или иной степени. И те, кто приехали издалека, и те, кто помогают сотрудникам на новом месте, и те, кто организуют мероприятия, от спортивных состязаний до туристических поездок к Черноморскому побережью. Те, кто каждый день приходя на работу и выполняя свои обязанности, проявляя свои лучшие качества, заставляет лететь наш самолет под названием ЕвроХим-ВолгаКалий, так как без четкого отлаженного взаимодействия это было бы невозможно!

Фото предоставлено пресс-службой ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий »





Реклама. ООО "ЕвроХим-ВолгаКалий" ИНН 7710473036