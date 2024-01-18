Телеком 18.01.2024 13:39
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18.01.2024 13:39
«Ростелеком» в 2023 году построил и запустил в Волгоградской области 25 базовых станций в рамках второго этапа федеральной программы «Устранение цифрового неравенства». Технические специалисты компании проложили оптическую инфраструктуру протяженностью более 220 км и с ее помощью подключили объекты к сети. Теперь голосовая связь и мобильный интернет стали доступны для 10 тыс. жителей 25 малых населенных пунктов в 15 муниципальных районах региона. Проект реализуется по инициативе Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и направлен на обеспечение мобильной связью последнего поколения и высокоскоростным интернетом малых и удаленных населенных пунктов с численностью от 100 до 500 человек.
— Волгоградская область планомерно увеличивает масштабы цифровизации секторов экономики, государственной и социальной сфер. Обеспечение современной мобильной связью даже небольших хуторов — это и резерв для развития бизнеса в регионе, и улучшение качества жизни сельчан. Именно такие задачи ставит федеральный проект “Устранение цифрового неравенства”, который на территории Волгоградской области успешно реализует “Ростелеком” с 2014 года, — отметил Алексей Кидалов, председатель комитета информационных технологий Волгоградской области.
Центром компетенций в проекте выступает дочерняя компания «Ростелекома» Tele2. Эксперты мобильного оператора обеспечивают разработку проектных решений, планирование архитектуры сети и поставку оборудования.
— Стабильная мобильная связь стала насущной потребностью для современного человека. Строительство новых базовых станций по проекту УЦН 2.0 дает жителям глубинки не просто качественный интернет, у них появляется возможность пользоваться государственными и банковскими услугами, дистанционным образованием, медициной и другими цифровыми сервисами, — сказал Сергей Пулинец, директор Волгоградского филиала «Юг» ПАО «Ростелеком».
Программа устранения цифрового неравенства включена в федеральный проект «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Населенные пункты для строительства базовых станций ежегодно определяются путем голосования на портале Госуслуг. В адресную программу федерального проекта входят малые поселения, получившие наибольше количество голосов.
«Ростелеком» в Волгоградской области за три года реализации программы УЦН 2.0 запустил 76 базовых станций мобильной связи и построил для них оптическую инфраструктуру общей протяженностью более 300 км.
Информацию о проектах, которые «Ростелеком» реализует в национальных интересах, можно найти на официальном сайте компании.
Фото предоставлено ПАО «Ростелеком»
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