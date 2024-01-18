Экономика 18.01.2024 11:16
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18.01.2024 11:16
Волгоградский металлургический завод «Красный Октябрь освоил технологию производства трубной заготовки из сплава 06ХН28МДТ, не имеющую аналогов в отрасли.
Завод «Красный Октябрь» – один из лидеров производства листового проката из сплава 06ХН28МДТ. В связи с новыми запросами заказчиков специалисты волгоградского металлургического предприятия первыми в стране разработали технологию производства из этой марки стали трубной заготовки, состоящей из двух этапов.
На первом из слитков металла получают полупродукт – передельную заготовку, из которой на втором этапе формируют уже круглый прокат.
– Ранее металлургические предприятия производили круги из этого сплава в процессе ковки на кузнечных прессах. Специалисты «Красного Октября» разработали специальную технологию, включая специальный режим нагрева и деформации, за счет чего получается необходимая структура металла в готовом прокате. На этапе финишной обработки заготовка подвергается лезвийной обработке и шлифовке, что обеспечивает высокое качество поверхности, – рассказывает начальник технологического управления Ольга Гладышева.
Коррозионностойкий сплав на железоникелевой основе применяется для изготовления сварных конструкций теплообменников и теплопроводов, работающих при температурах до 80°C в серной кислоте и в средах повышенной агрессивности, используется в оборудовании для производства сложных минеральных удобрений, сварочных электродах и др. агрегатах.
Служба качества провела контрольные испытания заготовки на стойкость к межкристаллитной коррозии – результаты исследований показали, что продукция соответствует всем требованиям.
Благодаря успешному опыту «Красный Октябрь» расширил марочный сортамент и в очередной раз подтвердил репутацию надежного поставщика высококачественных сталей.
Фото предоставлено АО «Корпорация Красный Октябрь».
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