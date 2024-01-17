Спорт

«Динамо-Синара» одержало гостевую победу над «Лучом»

Спорт 17.01.2024 09:12
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17.01.2024 09:12


«Динамо-Синара» накануне, 16 января, порадовало своих болельщиков, одержав гостевую победу в Москве над «Лучом» со счетом 29:24, сообщает V102.RU.
 
Обе команды уже лишились шансов на попадание в шестерку по итогам первой части предварительного этапа Суперлиги, до окончания которого всем клубам осталось провести еще по одной игре. «Динамо» перед вчерашним поединком занимало седьмое место при 17-и заработанных очках. Столичный коллектив шел на предпоследней, одиннадцатой позиции с шестью набранными баллами. Напомним, в матче первого круга в Волгограде подопечные Олега Кулешова одолели соперниц — 26:16.
 
Отметим, что выезд в столицу пропускала одна из ключевых исполнительниц «Динамо» в нынешнем сезоне Марина Судакова. Хозяйки активно начали встречу. В первые минуты они дважды попадали в штангу.  Очередная попытка «Луча» поразить цель увенчалась успехом на третьей минуте. Отличилась Луиза Доильницына. В составе бело-голубых вскоре ответила Варвара Семина своим фирменным точным броском с дальней дистанции и завершила комбинацию, в которой также приняли активное участие Екатерина Долматова и Елизавета Дудкина. Вывела гостей вперед Анастасия Шкитина.  Она оба раза получала радиоуправляемые передачи от голкипера Анны Верещак и удачно реализовывала отрывы один в один.
 
Затем в игре «Динамо» случился небольшой сбой. Волгоградки не могли забить долгое время, в то время как столичные гандболистки за этот отрезок оформили четыре результативных действия и повели в начале второй трети тайма — 5:3.  «Луч», несмотря на изначальный статус аутсайдера,  в первой половине показывал хорошее качество гандбола, а в какой-то момент его преимущество заслуженно насчитывало  три мяча. При этом  динамовки благодаря заброшенным броскам Долматовой, Шкитиной и Арины Безбабных снова установили равенство, а Виктория Турусина с пенальти вывела свою команду вперед.
 
Однако на перерыв бело-голубым не удалось уйти с положительным для себя результатом. За несколько секунд до сирены Александра Смирнова переиграла Анну Верещак, сделав счет 13:12 в пользу «Луча». К слову, вратарь «Синары» оказалась одним из лучших игроков в стартовые 30 минут встречи благодаря уверенным действиям на последнем рубеже.
 
В начале второй половины волгоградские гандболистки активно действовали в чужой зоне. Результатом этого стал заработанный на Безбабных семиметровый, который реализовала Турусина. Бомбардирские качества продемонстрировала и Валентина Гончарова, забившая три гола по ходу тайма. Она же вскоре получила красную карточку за нарушение правил и досрочно завершила поединок после удаления.
 
Хозяйки продолжали биться на равных с соперницами. Подопечные  Кулешова только лишь в заключительной десятиминутке после мячей Семиной и Дудкиной смогли почувствовать себя более-менее спокойно, оторвавшись от столичного коллектива на четыре гола. Концовка сюрпризов не преподнесла. Итоговый выигрыш гостей — 29:24.

Таким образом, динамовки заработали 19 очков и обеспечили седьмое место в турнирной таблице по итогам первой части предварительного этапа. Отметим, что волгоградские спортсменки не остались без поддержки на выезде. После матча команда и болельщики сделали совместную фотографию. 
 
В составе победительниц Анна Верещак признана лучшим игроком встречи. На её счету 14 сейвов и 41 процент отраженных бросков.  Самыми результативными  стали Долматова и Безбабных. У обеих по пять заброшенных мячей. Семина, Шкитина и Турусина отличились по четыре раза.
 
В последнем туре предварительного этапа Суперлиги «Динамо-Синара» 20 января в  ФОК имени заслуженного тренера СССР и РСФСР Левона Акопяна в Дзержинском районе Волгограда  встретится со «Ставропольем». Начало в 14-00 ч.
 
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
 
Фото ГК «Динамо-Синара» VK.com

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