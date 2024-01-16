Экономика

ТМК открыла на ВТЗ новый участок отделки труб из нержавеющих марок стали

Экономика 16.01.2024 14:30
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16.01.2024 14:30


Трубная Металлургическая Компания (ТМК) ввела в эксплуатацию на Волжском трубном заводе (ВТЗ), входящем в ТМК, новый участок отделки труб из нержавеющих марок стали в трубопрокатном цехе №2 (ТПЦ-2).
Участок предназначен для финишной отделки нержавеющих труб, контроля их качества и сдачи для отправки заказчику. Ввод объекта в эксплуатацию позволит ТПЦ-2 обеспечить возможность производства и отгрузки 55 тыс. тонн труб, в том числе не менее 27 тыс. тонн труб из нержавеющих и коррозионностойких марок стали аустенитного и мартенситного класса, повысит эффективность производства и сократит сроки выполнения заказов за счет замкнутого цикла – в качестве сырья будет использоваться непрерывнолитая заготовка, изготовленная на ВТЗ.

Как пояснил начальник цеха Павел Астанков,  на новом участке работают 69 человек, для которых созданы комфортные и безопасные условия труда. В настоящее время комплекс оборудования участка включает два станка для отрезки концов труб, установку неразрушающего контроля для проверки качества продукции, а также отдельной линии транспортной механизации и упаковки труб, 
Одновременно с созданием нового участка модернизирован дизайн цеха с применением современных архитектурных решений. Фасады здания разделены на сегменты – встречающий блок с главным входом облицован зеркальными панелями, боковые фасады оформлены с использованием современных материалов и графических элементов – суперграфики – для динамичного и легкого восприятия монолитной архитектуры. Новые въездные ворота для грузового транспорта имеют форму труб диаметром до 8 метров.

Внутри новый производственный участок сконструирован как технологичное арт-пространство, при его оформлении использовалось более 100 цветов, что символизирует широкую палитру оттенков стали в процессе ее производства и обработки. Элементы инфраструктуры выкрашены в цвета, соответствующие их предназначению, причем движущиеся и ограждающие элементы окрашены сигнальным красным цветом для привлечения внимания и обеспечения безопасности. В помещениях спроектирован экскурсионный маршрут, который позволит сделать цех одним из знаковых объектов промышленного туризма.
По случаю открытия новое производство посетил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

- На ВТЗ идет масштабная комплексная модернизация, осваиваются новые технологии производства труб. Запуск нового участка позволит нам увеличить сортамент и нарастить объемы выпуска трубных решений, предназначенных для сложных условий эксплуатации. При этом использование наилучших доступных технологий и современных дизайнерских решений создает комфортные условия для сотрудников и обеспечит интерес широкой общественности к этой площадке как к одному из значимых объектов промышленной архитектуры, – отметил управляющий директор ВТЗ Сергей Четвериков.
Продукция ТПЦ-2 используется в энергетической, химической, нефтехимической, фармацевтической и медицинской промышленностях, а также применяется в условиях коррозионной активности. 
Строительство участка реализовано в рамках инвестиционного проекта ТМК по техническому перевооружению производства труб из нержавеющих и коррозионностойких марок стали аустенитного и мартенситного класса в ТПЦ-2. 
Ранее в цехе был модернизирован участок приемки и подготовки трубной заготовки. Дальнейшая модернизация цеха предполагает ввод в эксплуатацию нового оборудования для холодной правки труб и обработки их внутренней и наружной поверхности.

Фото ИА "Высота 102"

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