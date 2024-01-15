



В Волгограде завершился онлайн-опрос школьников и родителей по качеству услуги школьного питания. Исследование инициировал и провел оператор питания «Виво Маркет».

- Такие мероприятия, как опросы детей, уже стали регулярными для нас. И практика показывает, что мы выбрали верное направление. Для ребят важно, что их мнением интересуются и принимают во внимание все замечания, - сказал руководитель отдела маркетинга Ярослав Богданов.

Итоги опроса показали, что процент посещаемости школьных столовых в этом учебном году вырос на 15%. Так 85% учеников средней школы и 70% старшеклассников ходят завтракать или обедать в школьную столовую. Более 50% участников оценивают ассортимент школьной столовой на “4 и 5”, этот показатель вырос на 10% по сравнению с опросом школьников, который проходил в апреле прошлого года. А уют в обеденном зале и общение персонала оценили на “5” более 60% ребят, что также на 10% больше, чем в предыдущем исследовании.

Ученикам также предлагалось ответить на такие вопросы, как:

• Что ребята предпочитают есть в школьной столовой?

Фаворитами по прежнему остаются буфетная продукция, за нее проголосовали более 62% детей, а также мясные блюда с гарниром - их выбрали более 40% ребят.

• Какие фрукты они хотели бы видеть в школьной столовой?

Манадрины, бананы и яблоки набрали более 70% голосов школьников.

Проведенное исследование поможет технологам компании разработать и внедрить в школьное меню новые предложения по здоровому и актуальному питанию для детей.

- Дети устают есть одно и то же, однообразие им надоедает, поэтомы мы стараемся вносить изменения в меню за родительскую плату не менее 2 раз в год, - поделилась технолог ООО «Виво Маркет» Ирина Троилина, - еще один важный момент, в новом меню будет больше яйца и моркови. Это те продукты, которые дети не едят в чистом виде, поэтому мы немного схитрили и «спрятали» их в интересные блюда.

Так уже в декабре прошла первая дегустация новинок ассортимента для школьников 6-10 классов Дзержинского района. Ребята дегустировали:

• Зразы мясные с овощной начинкой «Загадка»

• Изделие из рубленого мяса «Мясная черепашка»

• Колбаски мясные «Чивапчичи»

• Куриные оладьи «Конструктор вкусов»

• Отбивная из куриного филе «Аппетитная»

• Плов из говядины с булгуром

• Свекла по-корейски

• Хрустящие морковные палочки

• Морковные палочки и яблочные дольки

• Капкейк Цитрусовый

• Пицца фантазия

• Печенье Шоколадное

• Какао напиток «шоколад с маршмеллоу»





- Мне все понравилось, еда была вкусная, какао, вообще, заняло отдельное место в моем сердце. То, что решили добавить морковные палочки и яблочные дольки - это очень круто, овощи и фрукты обязательно должны быть на столах у детей, - рассказала о впечатлениях ученица 10 класса 96 школы Дзержинского района София Некляева, - А еще, возможность попробовать блюда из нового меню до запуска - это здорово. Это значит, что мнение детей важно для операторов питания, и им не все равно, что ставить на школьные столы, ведь мы же в итоге это едим.





Артем Виницкий, ученик 85 школы Дзержинского района: «Это очень вкусно, надеюсь, такие блюда будут в каждой школе. Больше всего мне понравился плов с булгуром и мясом, и куриные оладьи. Шоколадное печенье, тоже очень вкусные. Спасибо».





По результатам оценочных листов фаворитами у детей стали: морковные палочки и яблочные дольки, какао напиток «шоколад с маршмеллоу». Из горячих блюд наибольшее количество “5” набрали - плов из говядины с булгуром и куриные оладьи «Конструктор вкусов». Представленные на дегустации блюда разрабатывались на основе весеннего опроса и предварительных результатов последнего исследования.

Напомним, что анкетирование проводилось среди учеников трех возрастных групп (1-4 класс, 5-8 класс и 9-11 класс) в некоторых школах, лицеях и гимназиях города. Специалисты собирали информацию путем проведения анонимного опроса. Родители принимали участие в исследовании через сообщения в родительских чатах. Цель такого исследования - выявить причины отказа учеников от полноценного горячего завтрака или обеда в школе, а также определить возможности для улучшения школьного питания.

Фото предоставлено ООО «Виво Маркет»

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