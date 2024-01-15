Общество 15.01.2024 14:44
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15.01.2024 14:44
Благодарственное письмо, подписанное заместителем губернатора Волгоградской области, председателем Волгоградского областного Совета профсоюзов и сопредседателем Союза промышленников и предпринимателей Волгоградской области вручено накануне исполнительному директору ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» Евгению Сахарову и председателю профсоюзной организации предприятия Виктору Глущенко.
Высокую оценку получили успехи предприятия в улучшении социального положения работников. Для этого на ЕвроХим-ВолгаКалии реализуется большой комплекс мер, предусмотренный коллективным договором.
Предприятие регулярно индексирует заработную плату, за свой счет обеспечивает оздоровительный отдых для сотрудников и их семей, предоставляет коллективу добровольное медицинское страхование.
Работники ЕвроХим-ВолгаКалия обеспечены дополнительным страхованием от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. В особых жизненных ситуациях предприятие предоставляет сотрудникамвнеочередные оплачиваемые дни отдыха с сохранением среднего заработка.
Кроме того, в новой версии коллективного договора, заключенного на 2024-2026 годы, ЕвроХим-ВолгаКалий особенное внимание направляет на развитие физической культуры и спорта,
Поэтому на Гремячинском горно-обогатительном комбинате еще более активизируется работа по организации и проведению спортивных мероприятий, привлечению сотрудников к занятиям спортом, поощрению и профилактике здорового образа жизни.
В частности, ЕвроХим-ВолгаКалий выделяет в бесплатное пользование профсоюза материально-технические средства, необходимые для реализации программы развития физической культуры и спорта.
Кроме того, коллективным договором предусмотрены особые меры поддержки молодежи. Совместно с профсоюзом предприятие разрабатывает и осуществляет ежегодные корпоративные проекты по привлечению учащихся школ, средних, высших учебных заведений и молодых специалистов к участию в научно-технических конференциях, сессиях, кадровой работе по оценке и развитию лидерского и профессионального потенциала молодежи.
- ЕвроХим-ВолгаКалий с каждым годом наращивает меры социальной поддержки коллектива, - объяснил председатель профсоюзной организации ЕвроХим-ВолгаКалия Виктор Глущенко. – Предприятие не только строго соблюдает предписанные законом нормы и требования, но и добровольно берет на себя дополнительные обязательства, чтобы обеспечить достойный уровень жизни работникам и их семьям.
Высокое качество жизни работников обеспечивается и благодаря жилищному строительству. В завершение 2023 года ЕвроХим-ВолгаКалий вручил семьям сотрудников сертификаты на вселение в только что построенный современный жилой корпус в жилом районе «Дубовая роща».
Район «Восточный», построенный ранее, уже заселен и обеспечен всей необходимой инфраструктурой - магазинами, спортзалом, рестораном, спортивными и детскими площадками, парковками, остановкой общественного транспорта.
Фото предоставлено ООО "ЕвроХим-ВолгаКалий"
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