Сотрудник ВТЗ награжден региональным знаком отличия за наставничество





Работник Волжского трубного завода (ВТЗ), входящего в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК), поощрен региональным знаком отличия «Почетный наставник». Сотрудник ВТЗ отмечен такой наградой впервые.

«Почетным наставником» признан начальник участка подготовки технологического инструмента трубопрокатного цеха №2 Алексей Зернов. Он трудится на ВТЗ более 40 лет, 35 из которых занимается наставнической деятельностью. За этот период Алексей Зернов принял участие в профессиональном становлении более тридцати молодых специалистов. Многие из них также стали успешными наставниками, активно включились в рационализаторскую деятельность, имеют многие другие профессиональные достижения.

— Наставничество — неотъемлемая часть корпоративной культуры ТМК и оптимальный метод полной адаптации молодежи на рабочем месте. Опытные работники помогают освоить тонкости профессии и передают сложившиеся на предприятии традиции. Благодаря помощи старших коллег молодые работники вливаются в коллектив и рабочий процесс эффективно и в минимальные сроки, — сказал управляющий директор ВТЗ Сергей Четвериков.

На сегодняшний день около 250 наставников обучают новое поколение волжских трубников, при этом в число потенциальных наставников входят более тысячи работников ВТЗ. Ранее в 2023 году сотрудница предприятия стала победителем регионального этапа федерального конкурса «Лучшие практики наставничества», а в 2021 году завод стал лауреатом этого конкурса в номинации «Наставничество в области прорывных технологий».

Знак отличия «Почетный наставник» учрежден в Волгоградской области в 2018 году. Ежегодно знаком отличия за личные заслуги в сопровождении молодых работников награждается не более двадцати высококвалифицированных специалистов региона.

Волжский трубный завод (ВТЗ) является одним из ведущих российских предприятий трубной отрасли. В состав ТМК входит с 2002 года. Производственная мощность завода составляет 900 тыс. тонн стали и 2 млн тонн труб в год. Предприятие производит более 800 типоразмеров труб, количество работающих — более 10 тыс. человек. На ВТЗ производят бесшовные трубы для нефтегазовой, химической, нефтехимической и автомобильной отраслей, машиностроения и теплоэнергетики.

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