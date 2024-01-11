Экономика

На «Красном Октябре» обновляются мощности по обработке металлопроката

Экономика 11.01.2024 10:52
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11.01.2024 10:52


В рамках программы развития на предприятии завершен капитальный ремонт гидравлического пресса с усилием 1600 тонн. Модернизированный и обновленный агрегат, способный править круги диаметром до 400 мм, готовится к запуску в цехе отделки металлопроката (ЦОМП).
Устройство находилось на ремонте около восьми месяцев. За это время специалисты подрядной организации восстановили и изготовили узлы и крупногабаритные детали, совместно с сотрудниками предприятия смонтировали оборудование, полностью модернизировали систему управления.
– Для комфорта операторов установлена современная пультовая. Она оснащена сплит-системой, видеокамерами и компьютером, что позволяет организовать должный контроль за процессом правки круглого металлопроката, – рассказывает заместитель начальника ЦОМП по ремонту оборудования Виталий Ольховиков.  – Также был осуществлен переход на новую систему гидравлики, которая обеспечит стабильную работу пресса.
Комплекс ремонтных мероприятий завершило обустройство площадки с твердым покрытием и защитным ограждением.
Агрегат участвует в производстве круглого металлопроката диаметром от 180 до 400 мм, который после правки на прессе отправляется на обдирочные станки. Во время ремонта в этом процессе было задействовано другое оборудование цеха. После проведенного обновления гидравлический пресс осуществляет правку металлопроката с полным отсутствием кривизны, что положительно отразится и на работе бесцентрово-токарных станков, установленных в ЦОМП за последние два года.
Модернизация производства – одно из основных мероприятий программы развития предприятия. Наряду с внедрением систем автоматизации, новых машин и агрегатов обновляется существующее прокатное и сталеплавильное оборудование – в 2023 году проведены плановые капитальные ремонты в электросталеплавильных цехах №2 и №3, обжимном крупносортном цехе и отделении горячего проката листопрокатного цеха.
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