На «Красном Октябре» обновляются мощности по обработке металлопроката

«Космические» яйца и не только: что шокировало волгоградцев в 2023 году05.01.2024 17:17
Статистический казус с зарплатами волгоградских бюджетников объяснили отпусками02.01.2024 14:17
Росстат насчитал волгоградцам средние зарплаты в 49 тысяч28.12.2023 16:06
Волжский завод показал свои новинки на главных выставках ближнего Зарубежья и России28.12.2023 12:38
Цены на яйца в Волгоградской области пошли на спад28.12.2023 11:42
«Это вместо подарков?»: на волгоградских АЗС поменяли ценники перед Новым годом27.12.2023 21:31
Команда «Красного Октября» завоевала «серебро» в открытом турнире по волейболу27.12.2023 08:24
Эксперты спрогнозировали средний курс рубля в 2024 году26.12.2023 20:39
Облкомобразования проиндексировал зарплату части работников детсадов и школ26.12.2023 20:15
В Волгоградской области установлены размеры коэффициента индексации заработной платы работников образовательных организаций, реализующих основную образовательную систему дошкольного образования и работников общеобразовательных организаций. Как сообщает V102.RU, соответствующий приказ подписала председатель комитета...