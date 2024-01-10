Телеком 10.01.2024 12:07
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10.01.2024 12:07
Видеосервис Wink.ru (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ) представляет зрительские предпочтения за период с 25 декабря 2023 года по 8 января 2024 года. Как всегда, в эти дни у экранов собираются разные поколения, а многие фильмы и сериалы смотрят всей семьей. Поэтому неудивительно, что в топ-10 фильмов вошли в основном картины для семейного просмотра, а любимым жанром оказались новогодние комедии. Из первой десятки сериалов сразу шесть представляют линейку Wink Originals, а первое место по просмотрам уже два месяца сохраняет за собой драма Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте» (18+).
Топ-10 кинофильмов:
1) «По щучьему велению» (6+);
2) «Баба Яга спасает мир» (6+);
3) «Ёлки 10»(12+);
4) «Одна дома» (12+);
5) «Папины дочки. Новогодние» (16+);
6) «Ивановы-Ивановы. Новогодние приключения» (16+);
7) «Баба Мороз и тайна Нового года» (12+);
8) «Чебурашка» (6+);
9) «Вызов» (12+);
10) «Повелитель ветра» (12+).
В большинстве кинофильмов новогоднего топа главные роли — у любимых сказочных персонажей. Зрительская любовь досталась фильмам-лидерам российского кинопроката 2023 года («Чебурашка», «По щучьему велению», «Вызов», «Повелитель ветра», «Ёлки 10» и другие). На верхних строчках сразу оказались и свежие премьеры специальных новогодних эпизодов двух любимых сериалов «Папины дочки» и «Ивановы-Ивановы», герои которых в канун Нового Года попадают в различные забавные передряги. Хороший результат показала российская комедия «Одна дома» — это не просто наш ответ известной голливудской истории, а настоящая энциклопедия вредных советов.
Топ-10 сериалов:
1) «Слово пацана. Кровь на асфальте» (18+), Wink
Originals;
2) «Трудные подростки»(18+), Wink Originals;
3) «Великолепный век»(16+);
4) «Недетское кино»(12+), Wink Originals;
5) «Фишер»(18+), Wink Originals;
6) «Молодежка»(16+);
7) «Ивановы-Ивановы»(16+);
8) «Отмороженные»(16+), Wink Originals;
9) «Постучись в мою дверь»(16+);
10) «Плакса»(16+), Wink Originals.
А вот поклонники сериалов на каникулах смотрели не только легкие комедийные, но и драматические проекты. Шесть позиций заняли премьеры линейки Wink Originals 2023 года. Первое место драмы «Слова пацана. Кровь на асфальте» было прогнозируемым, как и высокая позиция сериала «Трудные подростки», эпизоды финального сезона которого еще продолжают выходить. На четвертую строчку сразу взлетел приключенческий фэнтези-сериал «Недетское кино», премьера всех эпизодов которого состоялась только 1 января 2024 года. Также в топе у подписчиков Wink.ru два турецких сериала.
— На новогодние каникулы традиционно приходится пик просмотров видеосервисов — это самый удобный и доступный вид досуга, особенно в морозы, когда не хочется выходить из дома. Wink.ru снова подтвердил, что он — онлайн-кинотеатр для всей семьи: в новогоднем топ-10 кинофильмов большинство проектов с маркировкой 6+ и 12+. В нашей праздничной коллекции нашлось место фильмам и сериалам разных жанров и для каждого поколения. Мы рады, что среди лидеров просмотра много наших оригинальных проектов, которые видеосервис Wink.ru представил в 2023 году. И в 2024 году в линейке Wink Originals обязательно появятся новые яркие проекты, которые будут активно обсуждать и смотреть, — отметил генеральный директор видеосервиса Wink.ru Антон Володькин.
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