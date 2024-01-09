Ворошиловский торговый центр объявил итоги акции «Подарки любимым. Дари тепло»





Торговый центр «Ворошиловский» определил обладателей главных призов акции «Подарки любимым. Дари тепло» в результате розыгрыша, который состоялся в прямом эфире на YouTube-канале Ворошиловского ТЦ8 января 2024 года в 15:00.

Участником акции мог стать любой, кто совершил покупку не менее 3000 рублей в одном чеке в любом магазине ТЦ «Ворошиловский» (кроме гипермаркета «Перекресток») в период с с 1.11.2023г. по 08.01.2024г. При предъявлении чека покупатель заполнял анкету и автоматически приобретал статус участника розыгрыша главных призов.

В акции участвовали 7985 волгоградцев. Общий призовой фонд составил 350тысяч рублей. Денежные сертификаты на шопинг выиграли 78 человек, еще 37 получили ценные подарки от партнеров торгового центра

Победители акции

Сертификаты на шопинг в ТЦ «Ворошиловский» номиналом 2000 рублей выиграли 20 участников с номерами: 3752, 2092, 374, 1063, 1737, 3652, 392,1782, 829, 1159, 4589, 4530, 3156, 489, 1377, 3077, 7785, 5035, 2130, 1381

Сертификаты на шопинг в ТЦ «Ворошиловский» номиналом 3000 рублей – 16 участников с номерами: 5356, 6928, 4761, 7644, 6475, 6257, 3571, 178, 4067, 4501, 6434, 6296, 3811, 7, 5938, 3236

Сертификаты на шопинг в ТЦ «Ворошиловский» номиналом 3500 рублей – 32 участников с номерами: 2034, 6795, 166, 7978, 1113, 3793, 6193, 5097, 6445, 2863, 1677, 6683, 5895, 7606, 2458, 1492, 6027, 7128, 2918, 7840, 311, 5352, 857, 4126, 2676, 760, 5663, 2146, 1368, 5476, 2470, 4993

Сертификаты на шопинг в ТЦ «Ворошиловский» номиналом 10000 рублей – 6 участников с номерами: 742, 3418, 1997, 754, 3061, 1014.

Сертификаты на шопинг в ТЦ «Ворошиловский» номиналом 20000 рублей – 3 участника с номерами: 2868, 5002, 5566

Сертификат на шопинг в ТЦ «Ворошиловский» номиналом 30000 рублей – 1 участник с номером: 1969

Магазины-партнеры предоставили ценные подарки следующим номерам:

Miata, Бриллиантовый дом Каратов – 2830;

Miata, Lichi – 6291;

Miata, MarcCain – 1005, 162, 1566;

Lichi, Бриллиантовый дом Каратов – 399;

Gerry Weber, Franco Vello, Pianta, Бриллиантовый дом Каратов – 7297;

MarcCain, Pianta – 3175, 6931;

Lichi, Gerry Weber – 1579;

Бриллиантовый дом Каратов, детская комната «Джунгли», Gerry Weber, Franco Vello – 3594;

Gerry Weber, Franco Vello, MarcCain – 3946, 328;

Lichi, Franco Vello – 1226, 7469;

Miata, MarcCain, Gerry Weber – 3053;

Miata, Franco Vello, Unowoman, Ardia Star – 3959;

Золотой Союз, Unowoman, Ardia Star -7395;

Unowoman, Ardia Star, Franco Vello, Gerry Weber, Magdalina – 1351, 3851, 7018;

Золотой Союз, Magdalina – 3225, 6174;

Gerry Weber, Unowoman, Ipixel, детская комната «Джунгли» - 6243;

Gerry Weber, Ardia Star, Ipixel, детская комната «Джунгли» - 7758;

Золотой Союз, Gerry Weber – 1588;

Золотой Союз, детская комната «Джунгли» - 1223;

Ipixel, детская комната «Джунгли» - 1507;

Gerry Weber, Ipixel – 1995, 2245;

Ardia Star, Ipixel, Unowoman – 5736;

Ardia Star, Ipixel, Unowoman, Franco Vello – 5310,

Ipixel, Franco Vello – 5568, 2468, 1096;

Ardia Star, Unowoman, Franco Vello – 4573.

Условия получения выигрыша

Согласно правилам проведения акции, получение выигрышей (призов) по результатам проведенного финала акции возможно, если соблюдены все следующие условия:

– участник акции (номер купона) оказался победителем (выигрышным) в финале акции, что подтверждается записью в протоколе (официальной таблице результатов проведения розыгрышей);

– участник предъявляет выигрышный Купон и чек от соответствующей покупки;

– участник предъявляет свой паспорт гражданина РФ.

Организатор акции свяжется с победителями по телефону и/или электронной почте, которые указаны в анкете.

Получить выигрыши и призы финала акции можно не позднее 22 февраля 2023 г. в ТЦ «Ворошиловский» по адресу: г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д.9б. Телефон для справок 8-927-063-86-60.

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