



Предприятие ЕвроХим-ВолгаКалий завершило строительство современного жилого комплекса для семей сотрудников Гремячинского горно-обогатительного комбината.

Первыми сертификаты на вселение в новое жилье получили семьи сотрудников ЕвроХим-ВолгаКалия Артура Сагитдинова, Александра Распопина и Юрия Котикана торжественной церемонии завершения строительства в жилом районе «Дубовая роща» города Котельниково.

Строительство комплекса стало важным событием и для всего города Котельниково, территория которого с приходом предприятия пополнилась двумя районами современной застройки.

Жилой район «Восточный» предприятие застроило многоквартирными домами, обеспеченными всей необходимой инфраструктурой – магазинами, спортзалом, рестораном, спортивными и детскими площадками, парковками, остановкой общественного транспорта.

«Дубовая роща» - это застраиваемый ЕвроХим-ВолгаКалием и уже частично заселенный район средне- и малоэтажной застройки с благоустроенной территорией, детским садом, парком «Аксайская Дубрава». В будущем в «Дубовой роще» появятся детские, спортивные и другие социальные учреждения, необходимые для жителей.





Новый дом для сотрудников – это четырехэтажный современный корпус на 107 квартир Шесть секций дома построены в виде прямоугольника. Между секциями располагаются три велопарковки с навесами, два блока с офисными помещениями и пристроенная газовая котельная. Внутри жилого дома обустроено просторное досуговое пространство с детской и спортивной площадками, освещением, уличной мебелью. Одно-, двух- и трехкомнатные квартиры нового дома оснащенынеобходимой бытовой техникой и мебелью.

- Предприятие мирового уровня - а именно такой комбинат мы построили и сейчас развиваем - невозможно без высококлассных специалистов. На ЕвроХим-ВолгаКалии работают лучшие профессионалы, для которых компания создает достойные условия жизни, - объяснил исполнительный директор ЕвроХим-ВолгаКалия Евгений Сахаров.

Поздравить сотрудников с новосельем пришли жители города Котельниково.Для всех своих гостей ЕвроХим-ВолгаКалий организовал красивое зимнее торжество. Котельниковцев поздравили Дед Мороз и Снегурочка. Любимые новогодние герои устроили представление с конкурсами на открытом воздухе, розыгрышами подарков от предприятия, живой музыкой от кавер-группы. Маленькие и взрослые гости рассказывали стихи Деду Морозу, фотографировались со Снеговиками, поздравляли друг друга с Новым годом и новосельем.





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