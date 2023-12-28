Волжский завод показал свои новинки на главных выставках ближнего Зарубежья и России





В России высокопрочный карбид кремния производит и поставляет только одно предприятие — Волжский абразивный завод. После ухода иностранных компаний местное производство воспользовалось образовавшимся спросом. ВАЗ нашел новых партнеров на родине и за рубежом: продукцию, востребованную в автомобильной, авиационной и металлургической индустрии, завод представил на главных выставках ближнего Зарубежья и России.

Справка

Карбид кремния — это соединение кремния с углеродом. В природе его можно найти только в виде муассанита, чрезвычайно редкого минерала. Этот материал знаменит своей твердостью, которую превосходит только алмаз и пара других соединений. Карбид кремния может выстоять в экстремальных условиях: от щелочной или кислотной сред до увеличения и понижения температуры. Эти качества делают его идеальным абразивным и керамическим материалом.

В начале сентября компания приняла участие в KazBuild-2023 — крупнейшем строительном форуме Казахстана. Представители завода показали собственную линейку абразивных инструментов собственного производства — отрезные круги и рулоны, шлифовальные губки и многое другое.

— Посетители экспозиции смогли познакомиться с продукцией Волжского абразивного завода, попробовать ее в деле и даже получить бесплатные образцы. В течение двух дней на территории павильона проходили конкурсы, в ходе которых участники на практике использовали абразивный инструмент, победители не только получали опыт в зачистке и шлифовке, но и были награждены призами, — рассказала заместитель начальника управления маркетингом абразивного инструмента ОАО «ВАЗ» Екатерина Лобань.













В октябре Волжский абразивных завод побывал в Баку — там проходила выставка BakuBuild-2023.

— На азербайджанской выставке BakuBuild мы были дебютантами, и нам было очень приятно участвовать в таком масштабном мероприятии. Я думаю, местного потребителя не удивишь, здесь было много разных фирм, представителей зарубежных компаний, но мы успешно представили две новые линейки — отрезной и зачистной инструмент для обработки металла и изделия из него, новое качественное итальянское оборудование, — рассказал специалист по продажам ОАО «ВАЗ» Александр Кучерявенко.





В ноябре завод поучаствовал в выставке «Горное дело, металлургия и металлообработка — Mining Metals Uzbekistan 2023». На ташкентской площадке представители горнодобывающей индустрии уже на протяжении 16-ти лет демонстрируют свою продукцию, находят партнеров и оценивают конкурентов. На стенде ВАЗ гости со всего ближнего Зарубежья познакомились с огнеупорами, шлифовальными кругами, отрезными дисками и другой абразивной продукцией волжского производства.





В ноябре завод также принял участие на выставке «Металл-Экспо’2023», которая состоялась в Москве уже в 29-ый раз. Выставку традиционно посещают делегации со всего мира — в этом году в столицу России приехали гости из стран ближнего зарубежья, Ирана и Турции. Только в китайской делегации - более 350 компаний. Он собрал ведущих специалистов отделов продаж карбида кремния, огнеупоров и абразивного инструмента, центра исследований и развития технологических процессов.





ВАЗ успел поучаствовать и в крупном промышленном форуме родного региона «ПРОМ-ЭНЕРГО-VOLGA 2023», где получил диплом за самый оригинальный стенд.

В экспозиции стенда были выставлены образцы отрезных и шлифовальных кругов, абразивного инструмента на керамической и бакелитовой связках, гибкого абразивного инструмента: круги лепестковые торцевые, ленты бесконечные, диски, листы и губки шлифовальные, сетка абразивная и многое другое.

Внимание гостей привлекла огнеупорная продукция из карбида кремния, произведенная на нашем предприятии, а также износостойкой керамики производства компании CUMI, Индия.





























Последней крупной выставкой уходящего года для предприятия стал форум «Россия» на ВДНХ, где завод представил свою продукцию для демонстрации участникам форума.





Продукцию ОАО «ВАЗ» используют не только крупные промышленники. Купить абразивный инструмент может в розницу любой желающий в сети розничных магазинов Leroy Merlin и на интернет-площадке «Все инструменты».

Познакомиться с продукцией завода и приобрести ее для себя можно в торгово-выставочном центре от Волжского абразивного завода: г. Волжский, пл. Труда, 19. Телефон: +7 (902) 387-74-09.

Круги из шлифовальной шкурки, зачистные круги, шлифовальные бобины и листы — все, что необходимо в быту, можно также заказать из комфорта собственного дома на официальном интернет-магазине Shop.vabz.ru. Для оптовой закупки есть официальный сайт Vabz.ru

Реклама ОАО «Волжский абразивный завод». ОГРН 1023402019596. Волгоградская область, г. Волжский, ул. им Ф. Г. Логинова, 169. Vabz.ru.