Общество

Сотрудники «Красного Октября» приняли участие в благотворительном сборе новогодних подарков

Общество 28.12.2023 08:23
0
28.12.2023 08:23


В преддверии Нового года заводчане исполнили желания старшеклассников из Михайловской школы-интерната. 29 ребят получили подарки, о которых писали в письмах к Деду Морозу.
К руководству предприятия с предложением поучаствовать в благотворительной акции обратилась Волгоградская региональная общественная организация содействия в решении социальных проблем семьи и человека «Право на жизнь». Представители фонда передали список подарков, которые дети хотят получить на Новый год. Заводчане активно поддержали эту инициативу.
Подарки для учащихся 9-12 классов были заботливо собраны и доставлены в Михайловскую школу-интернат. Сотрудники завода также посетили новогодний праздник для воспитанников, в завершение которого каждый ребенок получил заветный пакет из рук Деда Мороза.
Благотворительность – одно из приоритетных направлений социальной политики «Красного Октября». На протяжении 19 лет предприятие оказывает шефскую помощь Золотаревской школе-интернату. К Новому году представители завода подготовили для ребят 190 сладких подарков. Кроме этого, предприятие помогло учреждению в приобретении цветного многофункционального устройства и поршневого компрессора.
Добавим, что руководство завода поздравило с наступающими праздниками и детей заводчан. Для ребят было закуплено и вручено более 1600 новогодних подарков, а также 1400 билетов на утренник в «Царицынскую оперу».
Реклама. АО «Корпорация Красный Октябрь» ИНН 3459080648

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
28.12.2023 13:01
Общество 28.12.2023 13:01
Комментарии 0

0
Далее
Общество
28.12.2023 12:55
Общество 28.12.2023 12:55
Комментарии

0
Далее
Общество
28.12.2023 12:47
Общество 28.12.2023 12:47
Комментарии

0
Далее
Общество
28.12.2023 12:08
Общество 28.12.2023 12:08
Комментарии

0
Далее
Общество
28.12.2023 11:03
Общество 28.12.2023 11:03
Комментарии

0
Далее
Общество
28.12.2023 09:47
Общество 28.12.2023 09:47
Комментарии

0
Далее
Общество
28.12.2023 09:44
Общество 28.12.2023 09:44
Комментарии

0
Далее
Общество
28.12.2023 08:13
Общество 28.12.2023 08:13
Комментарии

0
Далее
Общество
28.12.2023 07:19
Общество 28.12.2023 07:19
Комментарии

0
Далее
Общество
27.12.2023 20:37
Общество 27.12.2023 20:37
Комментарии

0
Далее
Общество
27.12.2023 20:18
Общество 27.12.2023 20:18
Комментарии

0
Далее
Общество
27.12.2023 19:40
Общество 27.12.2023 19:40
Комментарии

0
Далее
Общество
27.12.2023 19:36
Общество 27.12.2023 19:36
Комментарии

0
Далее
Общество
27.12.2023 17:51
Общество 27.12.2023 17:51
Комментарии

0
Далее
Общество
27.12.2023 15:56
Общество 27.12.2023 15:56
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:01
Четверть россиян испытывают беспокойство за свое здоровьеСмотреть фотографии
12:55
Андрей Бочаров призвал волгоградцев к бдительности в новом годуСмотреть фотографии
12:47
В Волгограде запустили автомобильное движение по Марийскому путепроводуСмотреть фотографии
12:38
Волжский завод показал свои новинки на главных выставках ближнего Зарубежья и РоссииСмотреть фотографии
12:25
В Волгограде избрали нового председателя региональной федерации боксаСмотреть фотографии
12:25
Под Волгоградом в лобовом столкновении с грузовиком погиб 68-летний водительСмотреть фотографииCмотреть видео
12:08
Бастрыкин заступился за жителей 97-летнего дома в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:42
Цены на яйца в Волгоградской области пошли на спадСмотреть фотографии
11:29
Видео: 16-летний водитель устроил покатушки по городским тротуарам в ВолжскомСмотреть фотографии
11:16
В России могут реформировать систему гражданской обороныСмотреть фотографии
11:03
82-летней пенсионерке присвоили статус жителя осажденного СталинградаСмотреть фотографии
10:43
Юный водитель в Волгоградской области насмерть задавил пешеходаСмотреть фотографии
09:47
Волгоградцев предупредили о предновогоднем шторме и температурных «качелях»Смотреть фотографии
09:44
Межрайонный прокурор из Волгоградской области уехал на повышение в ТулуСмотреть фотографии
09:33
Разбившего мемориальную доску под Волгоградом отправили в психбольницуСмотреть фотографии
08:49
«Мистер» Слуцкий возглавил китайский клуб «Шанхай Шэньхуа»Смотреть фотографии
08:23
Сотрудники «Красного Октября» приняли участие в благотворительном сборе новогодних подарковСмотреть фотографии
08:13
«Настроение улетело»: в Волгоградскую область вместо снега пришел ураганСмотреть фотографии
07:19
Критерии превращения дач в населенные пункты готовятся принять в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:31
«Это вместо подарков?»: на волгоградских АЗС поменяли ценники перед Новым годомСмотреть фотографии
21:16
На 4 волгоградские птицефабрики возбудили дело из-за цен на яйцаСмотреть фотографии
21:01
Волгоградские гандбольные клубы узнали своих соперников в Кубке РоссииСмотреть фотографии
20:37
Огни предновогоднего города: вечерний Волгоград в ожидании праздникаСмотреть фотографииCмотреть видео
20:18
Кабинеты чиновников Котовского района остались без теплаСмотреть фотографии
19:40
1400 волгоградских школьников обучат на пилотов и сборщиков БПЛАСмотреть фотографии
19:36
Волгоградцы пожаловались на пропажу дешевого антибиотика от пневмонииСмотреть фотографии
19:16
В Волгограде легкоатлетический манеж ВГАФК ввели в эксплуатациюСмотреть фотографии
18:36
Андрей Бочаров принимает участие в Госсовете с Владимиром ПутинымСмотреть фотографии
17:51
В самый западный город Волгоградской области вернут два маршрутаСмотреть фотографии
17:09
Задержан подозреваемый в вандализме на ж/д станции в Волгоградской областиСмотреть фотографии
 