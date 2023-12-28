Сотрудники «Красного Октября» приняли участие в благотворительном сборе новогодних подарков

Общество 28.12.2023 08:23
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28.12.2023 08:23
В преддверии Нового года заводчане исполнили желания старшеклассников из Михайловской школы-интерната. 29 ребят получили подарки, о которых писали в письмах к Деду Морозу.
К руководству предприятия с предложением поучаствовать в благотворительной акции обратилась Волгоградская региональная общественная организация содействия в решении социальных проблем семьи и человека «Право на жизнь». Представители фонда передали список подарков, которые дети хотят получить на Новый год. Заводчане активно поддержали эту инициативу.
Подарки для учащихся 9-12 классов были заботливо собраны и доставлены в Михайловскую школу-интернат. Сотрудники завода также посетили новогодний праздник для воспитанников, в завершение которого каждый ребенок получил заветный пакет из рук Деда Мороза.
Благотворительность – одно из приоритетных направлений социальной политики «Красного Октября». На протяжении 19 лет предприятие оказывает шефскую помощь Золотаревской школе-интернату. К Новому году представители завода подготовили для ребят 190 сладких подарков. Кроме этого, предприятие помогло учреждению в приобретении цветного многофункционального устройства и поршневого компрессора.
Добавим, что руководство завода поздравило с наступающими праздниками и детей заводчан. Для ребят было закуплено и вручено более 1600 новогодних подарков, а также 1400 билетов на утренник в «Царицынскую оперу».
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